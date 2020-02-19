Memes 梗圖產生器

臉書、LINE 總可以看到許多梗圖，但你有想過這些梗圖是從哪邊來的嗎？今天要來跟大家分享這個「梗圖產生器」，這款產生器還有懶人模式，選完圖片打上想打的字，馬上就能夠一秒完成梗圖，很適合用在與朋友對話、留言、製作社群媒體素材，之前都是產生器都是外國人製作的比較多，因此都是英文，這款可是真正的 MIT 台灣製，有需要的人趕快收下來囉。更多梗圖製作可以參考：imgflip 迷因梗圖產生器，快速製作梗圖 跟上社群媒體潮流！

Memes 梗圖產生器

進入梗圖產生器網頁後，往下面滑動就可以看到許多梗圖啦～預設排序是依照「熱門程度」，若沒有梗的時候，還可以上來參考看看最近什麼梗是比較夯的。

迷因圖

若想尋找特定的梗圖主題，也可以透過「常用標籤」來尋找，點擊右邊的「顯示全部」可以看到全部標籤，或是直接在最上方搜尋欄位尋找模板。

梗圖產生器

找到自己想製作的梗圖模板後，下方有兩種模式可以編輯，分別是懶人、手工，以下兩張圖是兩種模式的差異：

懶人模式

迷因產生器

手工模式

Memes產生器

基本上就是趕時間的話可以用懶人模式，若是想製作社群媒體素材，多一點客製化空間的話，就選擇手工模式，製作完成後，按下方的「產生梗圖」就可以囉！

鸚鵡兄弟

完成後就可以直接下載，或分享至 FB，也能夠一鍵上傳圖床 imgur.com。之前製作梗圖，大多要依靠國外產生器，現在終於有中文版的囉，趕快收藏起來吧！

梗圖產生器：https://memes.tw/maker

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