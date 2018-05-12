母親節到了，大家除了請媽媽吃頓飯還可以做什麼？蝦皮推出創意十足「晚輩圖的逆襲」，大家可以客製手寫風格的母親節卡片，媽媽的臉部細節、衣服、五官、髮型、祝賀語等，通通都可以自己挑選，選出最像媽媽的圖案，並加上標語，就形成一張醜醜的母親節卡片啦，就是越醜越吸引人注意，在臉書上引爆轉發風潮，還與本業購物結合，最後在臉書上與大家分享自己做的母親節卡片，還可以抽獎，如果你本身是邊緣人不想這麼高調的話，直接右鍵（長按）另存圖片也是沒問題的！
△ 所有五官細節都可以調整，設計一個最潮的媽媽吧，仔細回想起來，有好久一段時間沒有寫一張實體卡片送給媽媽了，好像是國小的時候吧！這款產生器，就像小時候手畫給媽媽的卡片風格，實在是太厲害啦～
△ 只有五官的話太單調，還結合了有趣的道具元素，道具裡面蝦皮也不忘行銷自己的產品，我挑選了假鈔給媽媽ＸＤ
△ 最後還有一下想對媽媽說的話，字真的超醜、超寫實，小時候寫字就是這樣啊，還有注音是怎樣！？如果覺得這些話都不夠有創意，我們也可以點擊右邊的手寫自己新增，想寫什麼就寫什麼～
△ 最後成品完成就長這樣啦，在臉書上分享還可以抽獎，蝦皮實在是太厲害了，若你不想這麼高調，又想抽獎的話，可以把貼文隱私設為「只限本人」，分享出去同樣可以抽獎喔，若你不想分享，也可以點右鍵儲存圖片，直接 LINE 給媽媽啦～
△ 抽獎序號會寄到剛剛輸入的 Email 裡面，上圖那個禮物就是把我們引導到購物頁面，只能說蝦皮這個產生器太厲害啦，趁著母親節的檔期，設計出這款晚輩的逆襲，造成大家瘋狂分享，也不忘把大家引導到蝦皮的購物頁面，其它電商則是靜悄悄，看來還是只有蝦皮能超越蝦皮啊！
開始製作：http://clients.nitebell.com/shopee-jsb
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