如何製作一個好看的文字圖片來吸引讀者眼球呢？那就到 Pablo 文字圖片工具製作一個吧！有在經營部落格或社群網站的朋友，是否都會放上一張能吸引讀者目光的圖片，好來提升網站點閱率與曝光率呢？現在只要你在這款 Pablo 免費文字圖片製作工具中，輸入妳要的文字（中/英）並選好字型、版面、濾鏡及背景，便可以快速做出一張引人注目的文字圖片，完成之後還能分享到 FB、IG 上或儲存圖片喔！更多圖文製作工具，請參考這篇：Smigster 免費圖文產生器！

Pablo 網站使用介紹

進到 Pablo 網站後，便可點選上方的「Templates」來挑選妳要的圖文範本，

範本挑好後，便可在下方的左側選一張你要的背景圖片，若你要上傳自己的圖片，點擊最下方的「Upload Image」即可。

背景選好後，便可在右側選擇你要的「SIZES（版面）」、「FITERS（濾鏡）」、「TEXT（正文）」或添加「LOGO（浮水印）」。

接著我們便能點選「CANVAS」中的文字區塊來設定字型、顏色、大小，點擊文字就能輸入你要的文字內容（中/英），不過在輸入中文時，建議大家先在別處打好再複製貼上，因為直接輸入中文的話只會出現注音符號，全都用好之後，便可點擊右下角的「Share&Download」。

接著你便可以將你的圖片直接分享到 Twitter、Facebook、Instagram、Pinterest 上或直接儲存到電腦中做使用囉！

以上就是小編自己 DIY 的文字圖片，看起來是不是很不錯呢 XD！想製作一張能提升網站點閱率與曝光率圖片的朋友，快到 Pablo 網站製作一張吧！

Pablo：https://pablo.buffer.com/