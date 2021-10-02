你經常跑論壇下載磁力影片嗎？我自己最近用了 aria2 免費下載工具，最大的特色就是開源、輕巧，不會造成系統太大的負擔，也不會佔電腦太多容量，除了磁力外還支援各種協定 HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、BitTorrent 及 Metalink，不過一開始的設定需要透過一連串指令，自己搞得話你可能會覺得逐漸母湯，因此小編今天就來跟大家分享 aria2 教學，讓你隨下載即使用，免複雜設定也能輕鬆用下載神器。要下載免費空間的話，唯一推薦白馬下載器，還沒擁有的朋友趕快取得吧。



aria2 下載器重點功能快速看

多點下載

輕量化

具備完整 BitTorrent 功能

支援 Metalink

支援代理伺服器

首先到文章後方下載 aria2，解壓縮後會看到 AriaNg 資料夾，點擊進去按下 AriaNg 啟用，就能直接啟用這個史上最好用的下載器了，除了輕量化之外，據說還能夠突破百度網盤下載限制。

原始版的 Aria2 我將它的 Github 來源放在文末，有興趣的朋友可以去看設定有多複雜，本篇分享的 Aria2 能夠隨開即用非常方便！進入視窗後就可以新增下載囉！（如果 Aria2 狀態不是已連線的話，去軟體目錄右鍵點選 install.bat 以系統管理員身分執行來安裝，卸載的時候右鍵點選 uninstall.bat 以系統管理員身分執行來移除唷！）

還有更多自訂選項，大家可根據自己需求來調整，BitTorrent 所有功能都可以使用，像是DHT、PEX、加密、Magnet、Web-Seeding、選擇性下載等...，設定完畢後點擊 Save 就可以啦。

aria2 運行時不需要太多的記憶體、CPU。例如：正常的 HTTP/FTP 下載記憶體佔用約在 4MB 左右 ; BitTorrent 下載記憶體佔用約 9MB，可以說是對電腦相當沒負擔的下載工具。連結放在下方，有需要的朋友趕快下載起來吧。

https://aria2.github.io/

免安裝版：

Aria2.7z（GOOGLE下載）

Aria2.7z（1DRV下載）

Aria2.7z（MEDIAFIRE下載）

Aria2.7z（RAPIDGATOR下載）

Aria2.7z（MEGA下載）

檔案大小：28.68 MB