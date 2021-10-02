aria2

你經常跑論壇下載磁力影片嗎？我自己最近用了 aria2 免費下載工具，最大的特色就是開源、輕巧，不會造成系統太大的負擔，也不會佔電腦太多容量，除了磁力外還支援各種協定 HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、BitTorrent 及 Metalink，不過一開始的設定需要透過一連串指令，自己搞得話你可能會覺得逐漸母湯，因此小編今天就來跟大家分享 aria2 教學，讓你隨下載即使用，免複雜設定也能輕鬆用下載神器。要下載免費空間的話，唯一推薦白馬下載器，還沒擁有的朋友趕快取得吧。


aria2 下載器重點功能快速看

  • 多點下載
  • 輕量化
  • 具備完整 BitTorrent 功能
  • 支援 Metalink
  • 支援代理伺服器

aria2

首先到文章後方下載 aria2，解壓縮後會看到 AriaNg 資料夾，點擊進去按下 AriaNg 啟用，就能直接啟用這個史上最好用的下載器了，除了輕量化之外，據說還能夠突破百度網盤下載限制。

磁力下載工具

原始版的 Aria2 我將它的 Github 來源放在文末，有興趣的朋友可以去看設定有多複雜，本篇分享的 Aria2 能夠隨開即用非常方便！進入視窗後就可以新增下載囉！（如果 Aria2 狀態不是已連線的話，去軟體目錄右鍵點選 install.bat 以系統管理員身分執行來安裝，卸載的時候右鍵點選 uninstall.bat 以系統管理員身分執行來移除唷！）

百度網盤下載工具

還有更多自訂選項，大家可根據自己需求來調整，BitTorrent 所有功能都可以使用，像是DHT、PEX、加密、Magnet、Web-Seeding、選擇性下載等...，設定完畢後點擊 Save 就可以啦。

BitTorrent 下載器推薦

aria2 運行時不需要太多的記憶體、CPU。例如：正常的 HTTP/FTP 下載記憶體佔用約在 4MB 左右 ; BitTorrent 下載記憶體佔用約 9MB，可以說是對電腦相當沒負擔的下載工具。連結放在下方，有需要的朋友趕快下載起來吧。

https://aria2.github.io/

免安裝版：
Aria2.7z（GOOGLE下載）
Aria2.7z（1DRV下載）
Aria2.7z（MEDIAFIRE下載）
Aria2.7z（RAPIDGATOR下載）
Aria2.7z（MEGA下載）
檔案大小：28.68 MB

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