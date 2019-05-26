小鴨影音是許多人看片追劇的選擇之一，線上看、速度快、來源多是它的優勢，但是要如何下載小鴨影音的影片呢？小編研究了一下，目前最快、最簡單的方式就是用 「Stream Video Downloader」這款 Chrome 擴充程式來達成，免付費、沒有複雜的操作，就可以將小鴨影音上面的影片通通下載下來，存在隨身碟中，放到電視大螢幕中看，體驗更升級～～大家趕快把這招學下來吧！Stream Video Downloader 的操作之前有介紹過，可以參考 Stream Video Downloader 串流影片萬用下載神器，看影片網路卡卡？那就事先下載下來吧。

△ 首先，到 Chrome 擴充程式商店中，把 Stream Video Downloader 新增到 Chrome 瀏覽器中。

△ 接下來就可以到小鴨影音中，找到你要下載的影片啦，先點擊播放讓影片維持在播放的狀態中，然後點擊右上方剛剛安裝的 Stream Video Downloader 圖示，這時候就會看到小鴨影音的影片已經被偵測到囉，按下 Download 就可以開始下載。

△ 可以隨時查看影片下載的進度，下載速度依影片大各有差異，但我覺得速度還算相當快速，在可以接受的範圍內囉～

△ 下載完成之後，影片預設是被儲存在「下載」資料夾，實測點開後可以正常觀看沒有問題，這樣就完成小鴨影音的下載啦，小鴨影音的常客們，趕快把這招學下來吧！



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