Savieo 貼上網址就能下載影片，支援 34 種常用網路服務 本文要推薦的「 Savieo 」是一款免費線上影片下載服務， 目前支援 34 種服務，包括大家常用的 YouTube、Vimeo、Facebook、Twitter、Instagram、Twitch、Flickr、TED、Tik Tok 抖音等等，可透過它下載的服務很多， 網站也在首頁列出支援的完整服務列表，下載前可先確認一下 ...

「影片管家」免費影片下載 iOS App，可下載 Facebook、YouTube、 ... 首先，只要在 YouTube 影片頁面複製影片連結： 影片管家 iOS App 下載： 點我前往（App Store） 複製完影片連結後，只要開啟「影片管家」App 就會自動開始分析影片，當分析完成後就會彈出下載視窗，只要點選「Download」確定下載即可將影片下載到 App 內儲存： 下載成功的影片，用戶除了可從影片管家 App 進行播放，只要在影片清單向左滑動即可導出或將影片從 App 刪除。 若想將該影片導出至 iPhone 照片，只要點選「導出」按鈕即可： 此外，影片管家 App 也內建「影片編

抖音下載教學，3 招下載無浮水印抖音 TikTok 影片 方法一：使用官方功能下載抖音影片（有浮水印） 方法二：使用「HitPaw 影片下載軟體」下載無浮水印抖音影片 方法三：使用 Snaptik 無浮水印抖音影片下載網站 方法一：使用官方功能下載抖音影片（有浮水印） 一般官方內建的下載抖音影片的方法是，點選抖音 TikTok 影片右下角的「 分享 」，然後選擇「 儲存影片 」。 用這方式雖然可以快速下載影片到手機，但影片的左上角會有 TikTok 抖音的浮水印。 方法二：使用「HitPaw 影片下載軟體」下載無浮水印抖音影片

【2022】8個抖音影片下載工具介紹（不含浮水印） 2022年10月24日 — Tik Tok的中文名是抖音，這些年了非常的火爆，如果想要將抖音的影片下載我們可以通過一些專業的影片下載工具來完成，當然有些工具下載的影片是含有浮 ...

阿虚同学的储物间 01 电影／电视剧／动漫／纪录片. 01.网页综合（聚合搜索） · 02 BT磁力搜索与下载. 01.网页BT磁力搜索（国外） · 03 漫画／电子书／音乐. 01.通用电子书／小说／PDF等下载.

iPhone 下載社群影片照片，Instdown App 支援YTIGTikTok 3 天前 — Instdown 免費的iOS 應用程式，能下載YouTube、Instagram、TikTok、Facebook 和Twitter 的影片照片，介面簡潔易於使用，與常見的下載工具一樣，貼上 ...

【2022】抖音無浮水印 iOS 捷徑，在 iPhone下載 TikTok 無浮水印 ... 然後點選「DTikTok 無浮水印抖音影片下載」，它就會開始執行 iOS 捷徑，這期間出現的提示都需點選「永遠允許」才能正常下載抖音影片。 無浮水印抖音影片將自動儲存到 iPhone 照片 當你看到「Media Saved to your gallery」的通知時，代表無浮水印 TikTok