instdown 最佳社群平台照片/影片下載 App，貼上連結就能直接下載！（iOS、Android）

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你在找可以輕鬆下載各種社群平台照片與影片的 App 嗎？那麼這款 instdown 免費社群平台照片/影片下載 App 你一定會喜歡！instdown 是一個專門下載常見社群平台的免費 App，共有支援 YouTube、Instagram、TikTok、Facebook 以及 Twitter 這五種，只要將你要下載的照片或影片網址複製貼到 App 上，App 就會直接將檔案直接下載到相簿中保存，不僅快速又方便，有興趣的朋友趕緊收下吧！若你想找線上版的，可參考這篇：CatchV 線上影片下載神器！

instdown App 使用介紹

instdown 免費社群平台照片/影片下載 App，貼上連結就能直接下載到相簿中！

下載好 instdown App 並開啟後，便可看到該 App 有支援 IG、YT、FB、TikTok、Twitter 五種常見社群平台。

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而下載方式很簡單，若你想要下載 IG 上的照片或影片，請直接複製該貼文連結，打開 Instdown App 點擊「允許貼上」。

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接著點擊「▼」按鈕就能將 IG 照片或影片直接下載到相簿中儲存，第一次下載會出現允許取用照片權限，點選「允許取用所有照片」即可。

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下載完畢後，打開你的「相簿」App 就能看到剛才下載的 IG 照片或影片囉！

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另外，若你下載 TikTok 影片的話，還能取得無浮水印的 TikTok 影片喔！對於想收藏社群平台上照片或影片的朋友，趕緊安裝這個方便的 instdown App 吧！

instdown App：App Store
instdown App：Google Play

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手機如何下載無浮水印 TikTok 影片？instdown App 你的最佳下載工具！
Allen
Allen
2022-12-17
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