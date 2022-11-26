2022 世足直播

世足已經進入第六天，11/26 這天共有 4 場比賽，分別是 00:00 荷蘭 vs 厄瓜多、03:00 英格蘭 vs 美國、18:00 突尼西亞 vs 澳洲、21:00 波蘭 vs 沙烏地阿拉伯，假日不需要上班可以四場比賽看好看滿，本篇小編為大家整理 4 場世足賽事直播、LIVE 免費轉播資訊，各位小賭怡情別下注太大啦。2022 世足比賽時間表還沒收下的朋友請一起收下啦。

11/26 世足直播線上看

電視頻道：
  • 中華電信 MOD
  • 華視 (無線台第 12 台)

線上直播：

11/26出賽隊伍及比賽時間

以下時間皆為台灣時間：
  • 00:00 荷蘭 vs 厄瓜多
  • 03:00 英格蘭 vs 美國
  • 18:00 突尼西亞 vs 澳洲
  • 21:00 波蘭 vs 沙烏地阿拉伯

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2022 世足分組

2022 世足分組

32 強分為 8 組，每組 4 隊進行小組循環賽，小組前 2 名將可晉級 16 強。

世足即時比分：https://www.fifa.com/

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