世足已經進入第六天，11/26 這天共有 4 場比賽，分別是 00:00 荷蘭 vs 厄瓜多、03:00 英格蘭 vs 美國、18:00 突尼西亞 vs 澳洲、21:00 波蘭 vs 沙烏地阿拉伯，假日不需要上班可以四場比賽看好看滿，本篇小編為大家整理 4 場世足賽事直播、LIVE 免費轉播資訊，各位小賭怡情別下注太大啦。2022 世足比賽時間表還沒收下的朋友請一起收下啦。

11/26 世足直播線上看

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華視 (無線台第 12 台)



11/26出賽隊伍及比賽時間



00:00 荷蘭 vs 厄瓜多

03:00 英格蘭 vs 美國

18:00 突尼西亞 vs 澳洲

21:00 波蘭 vs 沙烏地阿拉伯

世足手機直播 APP

電視頻道：線上直播：以下時間皆為台灣時間：

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2022 世足分組

32 強分為 8 組，每組 4 隊進行小組循環賽，小組前 2 名將可晉級 16 強。

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