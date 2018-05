6/14(四)

22:30 俄羅斯 vs 阿拉伯 6/15(五)

19:30 埃及 vs 烏拉圭

22:50 摩洛哥 vs 伊朗 6/16(六)

01:50 葡萄牙 vs 西班牙

17:30 法國 vs 澳大利亞

20:50 阿根廷 vs 冰島

23:50 祕魯 vs 丹麥

6/17(日)

02:50 克羅埃西亞 vs 奈及利亞

19:30 哥斯大黎加 vs 賽爾維亞

22:50 德國 vs 墨西哥 6/18(一)

01:50 巴西 vs 瑞士

19:30 瑞典 vs 南韓

22:50 比利時 vs 巴拿馬 6/19(二)

01:50 圖尼西亞 vs 英格蘭

19:30 哥倫比亞 vs 日本

22:50 波蘭 vs 塞內加爾





6/20(三)

01:50 俄羅斯 vs 埃及

19:30 葡萄牙 vs 摩洛哥

22:50 烏拉圭 vs 阿拉伯 6/21(四)

01:50 伊朗 vs 西班牙

19:30 丹麥 vs 澳大利亞

22:50 法國 vs 秘魯 6/22(五)

01:50 阿根廷 vs 克羅埃西亞

19:30 巴西 vs 哥斯大黎加

22:50 奈及利亞 vs 冰島 6/23(六)

01:50 賽爾維亞 vs 瑞士

19:30 比利時 vs 圖尼西亞

22:50 南韓 vs 墨西哥