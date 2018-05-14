Zabivaka 2018 世界杯足球賽吉祥物，轉播時刻表資訊

2018-05-14 10:26:10 9M87
2018 FIFA 世界盃足球賽

2018 世界盃足球賽 FIFA 將於 6/14~7/15 舉行，今年在俄羅斯舉行，其吉祥物 Zabivaka 成為亮點， Zabivaka 是一隻外型從西伯利亞平原狼取材而來，由俄羅斯大學生 Ekaterina Bocharova 設計，Zabivaka 在俄文中含有「射手」、「得分者」之意，2018 世界盃足球賽吉祥物 Zabivaka 頭戴護目鏡，身穿紅、藍、白衣服與褲子，象徵俄羅斯國旗，以下也幫大家整理出轉播時刻表、2018 FIFA 主題曲，讓大家可以鎖定自己喜歡的國家與隊伍，四年一度的 FIFA 終於要來臨了，大家準備好下注了嗎（誤）



2018 FIFA 世大運主題曲


2018 FIFA 轉播時刻表資訊：

2018 FIFA 直播頻道：愛爾達體育台華視

        6/14(四)
22:30 俄羅斯 vs 阿拉伯		 6/15(五)
19:30 埃及 vs 烏拉圭
22:50 摩洛哥 vs 伊朗		 6/16(六)
01:50 葡萄牙 vs 西班牙
17:30 法國 vs 澳大利亞
20:50 阿根廷 vs 冰島
23:50 祕魯 vs 丹麥
6/17(日)
02:50 克羅埃西亞 vs 奈及利亞
19:30 哥斯大黎加 vs 賽爾維亞
22:50 德國 vs 墨西哥		 6/18(一)
01:50 巴西 vs 瑞士
19:30 瑞典 vs 南韓
22:50 比利時 vs 巴拿馬		 6/19(二)
01:50 圖尼西亞 vs 英格蘭
19:30 哥倫比亞 vs 日本
22:50 波蘭 vs 塞內加爾


 6/20(三)
01:50 俄羅斯 vs 埃及
19:30 葡萄牙 vs 摩洛哥
22:50 烏拉圭 vs 阿拉伯		 6/21(四)
01:50 伊朗 vs 西班牙
19:30 丹麥 vs 澳大利亞
22:50 法國 vs 秘魯		 6/22(五)
01:50 阿根廷 vs 克羅埃西亞
19:30 巴西 vs 哥斯大黎加
22:50 奈及利亞 vs 冰島		 6/23(六)
01:50 賽爾維亞 vs 瑞士
19:30 比利時 vs 圖尼西亞
22:50 南韓 vs 墨西哥
6/24(日)
01:50 德國 vs 瑞典
19:30 英格蘭 vs 巴拿馬
22:50 日本 vs 塞內加爾		 6/25(一)
01:50 波蘭 vs 哥倫比亞
21:30 烏拉圭 vs 俄羅斯
21:50 阿拉伯 vs 埃及		 6/26(二)
01:50 伊朗 vs 葡萄牙
01:50 西班牙 vs 摩洛哥
21:30 丹麥 vs 法國
21:50 澳大利亞 vs 秘魯		 6/27(三)
01:50 奈及利亞 vs 阿根廷
01:50 冰島 vs 克羅埃西亞
21:30 南韓 vs 德國
21:50 墨西哥 vs 瑞典		 6/28(四)
01:50 賽爾維亞 vs 巴西
01:50 瑞士 vs 哥斯大黎加
21:30 日本 vs 波蘭
21:50 塞內加爾 vs 哥倫比亞		 6/29(五)
01:50 英格蘭 vs 比利時
01:50 巴拿馬 vs 圖尼西亞
22:50		 6/30(六)

2018 FIFA 世界盃足球賽官網：http://www.fifa.com/worldcup/

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