世足 32 強小組賽已經快要進入尾聲，將於 12/3 開始進入 16 強。11/30 這天共有 4 場比賽，分別是 03:00 伊朗 vs 美國、威爾斯 vs 英格蘭，23:00 突尼西亞 vs 法國、澳洲 vs 丹麥，同一時段有兩場比賽再打，都看的話可能要拿出兩台手機才行，本篇小編為大家整理 4 場世足賽事直播、LIVE 免費轉播資訊，各位小賭怡情別下注太大啦。2022 世足比賽時間表還沒收下的朋友請一起收下啦。

11/30 世足直播線上看

中華電信 MOD

華視 (無線台第 12 台)



11/30出賽隊伍及比賽時間



03:00 伊朗 vs 美國



03:00 威爾斯 vs 英格蘭



23:00 突尼西亞 vs 法國



23:00 澳洲 vs 丹麥

世足手機直播 APP

電視頻道：線上直播：以下時間皆為台灣時間：

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2022 世足分組

32 強分為 8 組，每組 4 隊進行小組循環賽，小組前 2 名將可晉級 16 強。

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