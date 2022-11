世足已經進入第二天,11/22 這天共有 4 場比賽,分別是 00:00 賽內加爾 vs 荷蘭、03:00 英格蘭 vs 伊朗、18:00 阿根廷 vs 沙烏地阿拉伯、21:00 丹麥 vs 突尼西亞,不用熬夜的賽事有 2 場,本篇小編為大家整理 4 場世足賽事直播、LIVE 免費轉播資訊,趕快一起看比賽啦,這種世界級的比賽看一場少一場阿。2022 世足比賽時間表還沒收下的朋友請一起收下啦。

11/22 世足直播線上看

中華電信 MOD

華視 (無線台第 12 台)



11/22出賽隊伍及比賽時間



00:00 賽內加爾 vs 荷蘭

03:00 英格蘭 vs 伊朗

18:00 阿根廷 vs 沙烏地阿拉伯

21:00 丹麥 vs 突尼西亞

世足手機直播 APP

電視頻道:線上直播:以下時間皆為台灣時間:

習慣用手機 APP 觀看的話,也可以用企鵝直播免費觀看 2022 世足賽事。

2022 世足分組

32 強分為 8 組,每組 4 隊進行小組循環賽,小組前 2 名將可晉級 16 強。

世足即時比分:https://www.fifa.com/