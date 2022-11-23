世足已經進入第二天，11/22 這天共有 4 場比賽，分別是 00:00 墨西哥 vs 波蘭、03:00 法國 vs 澳洲、18:00 摩洛哥 vs 克羅埃西亞、21:00 德國 vs 日本，不用熬夜的賽事有 2 場，本篇小編為大家整理 4 場世足賽事直播、LIVE 免費轉播資訊，趕快一起看比賽啦，這種世界級的比賽看一場少一場阿。2022 世足比賽時間表還沒收下的朋友請一起收下啦。

11/23 世足直播線上看

中華電信 MOD

華視 (無線台第 12 台)



11/23出賽隊伍及比賽時間



00:00 墨西哥 vs 波蘭

03:00 法國 vs 澳洲

18:00 摩洛哥 vs 克羅埃西亞

21:00 德國 vs 日本

世足手機直播 APP

電視頻道：線上直播：以下時間皆為台灣時間：

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2022 世足分組

32 強分為 8 組，每組 4 隊進行小組循環賽，小組前 2 名將可晉級 16 強。

世足即時比分：https://www.fifa.com/