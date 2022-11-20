卡達 厄瓜多 直播

2022 世足首場比賽由地主隊卡達對上厄瓜多，比賽時間為台灣時間 11/21 晚上 12 點，本篇為大家整理卡達 vs 厄瓜多 LIVE 直播資訊， 2022 世界盃足球賽轉播權由愛爾達體育取得，家裡有 MOD 的朋友可以透過 MOD 觀看愛爾達體育 1、2、3 台，或是華視 ( 第 12 頻道 )，沒 MOD 的朋友，小編也為大家整理 2022 世足的手機收看方式，大家覺得世足開幕戰誰會取得勝利呢？趕快把 2022 世足直播方式收藏下來吧。

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電視頻道：
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2022 世足分組

2022 世足分組

32 強分為 8 組，每組 4 隊進行小組循環賽，小組前 2 名將可晉級 16 強。

世足賽制

分組賽採用循環制，以保證每隊最少參與三場比賽。每組的最後一輪分組賽，四隊之間的兩場比賽會同時開賽，以確保公平。小組賽的首兩名進入淘汰賽。積分制度採用勝3分、和1分、負0分的制度（1990年世界盃為止贏一場比賽只得2分）。如有兩隊或以上球隊最終同分，則先計算（淨球數）淨球數差，再計算進球數，最後計算兩隊對賽勝負關係，若仍未能分勝負，在2018年時採納紅黃牌紀律統計，優者晉級，不然便會以抽籤形式決定排名。 

淘汰賽階段採用單敗淘汰制，90 分鐘戰平則延長賽 30 分鐘，未能分出勝負便需 PK 大戰分勝負。淘汰賽從 1/8 決賽展開，由小組首名對戰另一小組次名。之後的半準決賽、準決賽、三四名決賽（準決賽落敗方對戰）至決賽會依次進行。

2022 世足卡達 vs 厄瓜多 11/21 開幕戰直播 LIVE 轉播資訊整理 相關文章

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