限時免費 DiReec Screen Recorder 1.4.0 螢幕錄影錄音專家

限時免費 DiReec Screen Recorder 1.4.0 螢幕錄影錄音專家

螢幕錄影錄音並不難，關鍵是找好工具了沒有？這類工具其實非常的多，這次跟大家分享的是 DiReec Screen Recorder 螢幕錄影錄工具，可以很簡易的就錄製全螢幕、限定範圍或是視窗的畫面，也能同時錄製電腦上 WebCam 的畫面，或是指定電腦上的聲音來源，甚至同時具備影音下載的能力，這樣方便的工具現在正在限時免費，可以取得六個月的使用授權，這樣的好康還不趕快取得嗎？

限時免費：https://www.amoyshare.com/promotion/direec-giveaway/

DiReec Screen Recorder 螢幕錄影錄音專家

△ 進入活動頁面之後輸入自己的姓名與信箱，之後點選 Get Free License Now。

DiReec Screen Recorder 螢幕錄影錄音專家

△ 接下來去信箱收信，應該就能取得這次活動的序號囉！軟體的安裝版與免安裝版可以直接到文末下載。

DiReec Screen Recorder 螢幕錄影錄音專家

△ 軟體開啟後點選右上角的鑰匙符號，會跳出註冊視窗，將剛剛所取得的序號貼上之後點選 Activate 就可以順利啟動。

DiReec Screen Recorder 螢幕錄影錄音專家

△ 軟體功能包含有螢幕錄影、視窗錄影、錄製聲音、錄製 WebCam 與線上影音的錄製。

DiReec Screen Recorder 螢幕錄影錄音專家

△ 在操作上與一般螢幕錄影工具差不多，就交給大家自己去發揮囉！

https://www.amoyshare.com/pro-screen-recorder/

安裝版：
direec-win.exe（AMOYSHARE下載）
檔案大小：136.22 MB

免安裝版：
DiReec Screen Recorder 1.4.0.7z（GOOGLE下載）
DiReec Screen Recorder 1.4.0.7z（1DRV下載）
DiReec Screen Recorder 1.4.0.7z（MEDIAFIRE下載）
DiReec Screen Recorder 1.4.0.7z（RAPIDGATOR下載）
DiReec Screen Recorder 1.4.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：76.94 MB

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2025 螢幕錄影錄音 DiReec Screen Recorder 限時免費取得
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2025-02-20
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