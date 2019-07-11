螢幕錄影你都用什麼 APP 呢？有時候教朋友設定電腦、老師錄製教學都需要用到螢幕錄影，今天來跟大家分享一個錄螢幕的方法，不用特別安裝 APP 就可以錄影螢幕，而且是透過人人電腦中都有的 PowerPoint，雖然大家每天都在用 PPT 做簡報，但是你知道它也可以用來錄製螢幕嗎？趕快跟著小編來看看如何用 PPT 錄製螢幕。你也可以參考：ApowerREC 史上顏值最高的螢幕錄影工具，功能也很完美！（Windows、Mac）

△ 這個螢幕錄影功能內建在 PPT 裡面，有時候製作簡報需要順便錄製螢幕，可以用來教學、或是錄下自己的投影片彩排，要怎麼用 PPT 進行螢幕錄影呢？首先打開 PPT，找到上方工具列的「插入」功能，然後找到「媒體」下面的「螢幕錄製」按鈕。

△ 點擊錄製螢幕之後，就可以開始進行錄影啦，畫面最上方有一排功能選單列，錄製全螢幕、特定區域都可以，如果只要路特定範圍，直接用滑鼠拖曳出範圍就可以開始錄製螢幕啦！超簡單，真的不用任何 APP 就可以囉～

△ 開始錄製前會倒數 3 秒鐘，倒數完之後開始螢幕錄影，錄影的過程中，如果要結束螢幕錄影，按下「Shift + Q」就可以了。

△ 錄製完畢後的影片，會直接出現在 PPT 投影片裡面，可以直接在 PPT 裡面裁剪影片或做一些簡單的影像編輯工作。

△ 當然如果你沒有要製作簡報，只是想用 PPT 的螢幕錄影功能，你可以在螢幕錄影完成之後，按下右鍵來另存錄製的影片，這樣就完成螢幕錄影啦～進行簡單的螢幕錄影免下載 APP，打開 PPT 就能迅速滿足你的需求！