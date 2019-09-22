螢幕錄影工具很多款，Vov Screen Recorder 應該是我我遇過最簡單最簡單的，因為他只有一個功能就是全螢幕錄影，操作介面也超級簡單，我想不管是小朋友或是老人家都能快速上手，若你需求這麼簡單方便的軟體，現在正在限時免費當中，要趕快收下唷！其實這款下載下來就是免安裝的註冊版，所以也不用太在意限時免費啦～下載就是了！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD VOV SCREEN RECORDER NOW。（其實步驟可以跳過，直接到文末下載免安裝版）

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次是安裝即註冊版，打包後免安裝也是註冊版都可以到文末下載。

△ 開啟軟體後只有兩個簡單的功能，第一就是 RECORD（快捷鍵 Ctrl + Alt + 1）開始錄影，第二就是 STOP（快捷鍵 Ctrl + Alt + 2）結束錄影，錄影的範圍就是全螢幕，支援輸出的檔案格式有 MKV、FLV、MOV、AVI、MPEG 與 WMV，存檔預設放在桌面上，軟體使用超級簡單！

https://vovsoft.com/

安裝版：

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免安裝版：

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Vov Screen Recorder 2.2.7z（本站下載）

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