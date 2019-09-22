Vov Screen Recorder 超簡單的螢幕錄影工具

螢幕錄影工具很多款，Vov Screen Recorder 應該是我我遇過最簡單最簡單的，因為他只有一個功能就是全螢幕錄影，操作介面也超級簡單，我想不管是小朋友或是老人家都能快速上手，若你需求這麼簡單方便的軟體，現在正在限時免費當中，要趕快收下唷！其實這款下載下來就是免安裝的註冊版，所以也不用太在意限時免費啦～下載就是了！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-vov-screen-recorder-100-discount

Vov Screen Recorder 超簡單的螢幕錄影工具

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD VOV SCREEN RECORDER NOW。（其實步驟可以跳過，直接到文末下載免安裝版）

Vov Screen Recorder 超簡單的螢幕錄影工具

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Vov Screen Recorder 超簡單的螢幕錄影工具

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次是安裝即註冊版，打包後免安裝也是註冊版都可以到文末下載。

Vov Screen Recorder 超簡單的螢幕錄影工具

△ 開啟軟體後只有兩個簡單的功能，第一就是 RECORD（快捷鍵 Ctrl + Alt + 1）開始錄影，第二就是 STOP（快捷鍵 Ctrl + Alt + 2）結束錄影，錄影的範圍就是全螢幕，支援輸出的檔案格式有 MKV、FLV、MOV、AVI、MPEG 與 WMV，存檔預設放在桌面上，軟體使用超級簡單！

https://vovsoft.com/

安裝版：
Vov Screen Recorder 2.2.exe（SHAREWAREONSALE下載）
Vov Screen Recorder 2.2.exe（GOOGLE下載）
Vov Screen Recorder 2.2.exe（1DRV下載）
Vov Screen Recorder 2.2.exe（MEDIAFIRE下載）
Vov Screen Recorder 2.2.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：14.79 MB

免安裝版：
Vov Screen Recorder 2.2.7z（GOOGLE下載）
Vov Screen Recorder 2.2.7z（1DRV下載）
Vov Screen Recorder 2.2.7z（MEDIAFIRE下載）
Vov Screen Recorder 2.2.7z（RAPIDGATOR下載）
Vov Screen Recorder 2.2.7z（本站下載）
檔案大小：13.72 MB

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