螢幕錄影工具很多款,Vov Screen Recorder 應該是我我遇過最簡單最簡單的,因為他只有一個功能就是全螢幕錄影,操作介面也超級簡單,我想不管是小朋友或是老人家都能快速上手,若你需求這麼簡單方便的軟體,現在正在限時免費當中,要趕快收下唷!其實這款下載下來就是免安裝的註冊版,所以也不用太在意限時免費啦~下載就是了!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD VOV SCREEN RECORDER NOW。(其實步驟可以跳過,直接到文末下載免安裝版)

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,這次是安裝即註冊版,打包後免安裝也是註冊版都可以到文末下載。

△ 開啟軟體後只有兩個簡單的功能,第一就是 RECORD(快捷鍵 Ctrl + Alt + 1)開始錄影,第二就是 STOP(快捷鍵 Ctrl + Alt + 2)結束錄影,錄影的範圍就是全螢幕,支援輸出的檔案格式有 MKV、FLV、MOV、AVI、MPEG 與 WMV,存檔預設放在桌面上,軟體使用超級簡單!

https://vovsoft.com/

