Recordscreen.io 螢幕錄影 APP，開啟瀏覽器免安裝任何 APP 就能錄製螢幕

2019-07-16 05:02:16 9M87

Recordscreen.io

有沒有不用安裝 APP 就能進行螢幕錄影的方式？今天來跟大家分享這款 Recordscreen.io，它是一款線上螢幕錄影工具，完全免安裝任何 APP 或瀏覽器外掛，直接用瀏覽器開啟 Recordscreen.io 就能用，使用方式也沒有一般的螢幕錄影軟體複雜，最重要的是，因為開啟瀏覽器就能啟用，所以沒有系統上的限制，不管你是 Mac 還是 Windows 都能隨開隨用，有螢幕錄影的朋友，可以把這款線上工具存在書籤裡面喔！你也可以參考：ChrisPC Screen Recorder 螢幕錄影與截圖的小工具

Recordscreen.io

△ 進入 Recordscreen.io 首頁之後，沒有複雜的按鍵、也不用設定，直接點擊畫面中央的「Record!」按鍵，就可以開始進行螢幕錄影啦！是不是真的超簡單~就算我沒有操作一遍，相信大家也會 XD

螢幕錄影APP

△ 接著會看到選擇題，兩個選項的差別就在於你要不要讓自己出現在畫面上，像是教學需求的話，有些人會把自己的頭 On 在畫面中，就可以選擇左邊的選項，就會啟動你的網路攝影鏡頭，來同時錄製螢幕+你的畫面。如果只是單純要螢幕錄影，直接點擊右邊的 Screen Only 並且按下方的 START RECORDING 進入開始錄影前的最後一步。

螢幕錄影工具

△ 在開始錄影前，可以選擇要錄製的畫面，分別有：「全螢幕」、「應用程式視窗」、「Chrome 分頁」，選擇好之後按下下方的分享就會開始進行螢幕畫面的錄製啦。

錄製螢幕APP

△ 看到這個提示小視窗，代表螢幕正在錄影中。按下停止共用，就能停止螢幕錄影。

電腦螢幕錄影錄音

△ 最後螢幕錄製的畫面可以在瀏覽器中預覽播放，若沒問題的話，點下方的「DOWNLOAD VIDEO」按鈕，就可以直接把剛剛錄影的畫面下載到電腦中啦，下載的影片格式為 .webm 格式。有需要的人趕快把這個服務儲存起來囉~

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