Icecream Screen Recorder 5.98 螢幕錄影與截圖工具，遊戲錄影支援 60FPS

2019-07-02 08:53:43 哇哇

Icecream Screen Recorder 螢幕錄影與截圖工具

螢幕該如何錄影？有時候簡單的影片教學都需要用到，這次來與大家分享 Icecream Screen Recorder 這款簡易的小工具，不但具備有螢幕錄影功能之外，最基本的螢幕截圖功能也不能少，重點是他的介面是非常簡單使用的，而且還支援白板功能，也可以同時錄製電腦的 WebCam 畫面，因此要製作具有講者畫面的教學也更簡單，Icecream Screen Recorder 可以免費使用，付費版本會把一些功能限制解除，基本上免費版本也很足夠使用囉！

Icecream Screen Recorder 螢幕錄影與截圖工具

△ 主畫面上方有各種功能的使用，包含有 Capture Video 螢幕錄影、Game Capture 遊戲錄影、ScreenShot 螢幕截圖與 Capture Audio 聲音錄製。

Icecream Screen Recorder 螢幕錄影與截圖工具

△ 螢幕錄影前可以自己選定範圍，螢幕上就會有一層框框，可以很方便的調整與移動，沒問題就可以點選 Rec 開始錄影，F7 是開始錄影的快捷鍵，F8 是停止錄影的快捷鍵，錄影的同時還可以開啟 WebCam 的畫面，這樣就可以一併錄製到影片當中。

Icecream Screen Recorder 螢幕錄影與截圖工具

△ 遊戲錄影功能也具備，當開始玩遊戲的時候，按 F6 就可以開始錄影與結束錄影。

Icecream Screen Recorder 螢幕錄影與截圖工具

△ 螢幕截圖功能與錄影差不多，都會有一個框出來可以直接調整範圍，方便的功能可以直接複製選取的圖像，還可以直接產生一個連結，分享截圖給朋友們快速又很方便。

Icecream Screen Recorder 螢幕錄影與截圖工具

△ 不管是螢幕錄影或是截圖，都具備有白板功能，可以在上面繪圖、寫字、螢光筆、箭頭、方框、圓框等功能，也還支援數字印章功能，可以幫你標註畫面中的步驟與順序，以螢幕截圖的功能來看這些都是能免費使用的，的確是非常實用的工具。

Icecream Screen Recorder 螢幕錄影與截圖工具

△ 付費版本主要都是限制在螢幕錄影功能，免費版本只能錄製五分鐘的影片，而且會有 Icecream Screen Recorder 的浮水印，輸出的格式只有支援 WEBM 的影片格式，付費版本更具有影片格式轉檔、排程錄影、自訂浮水印、自動停止錄影等功能，若有需求再使用付費版本，不然簡單使用免費版本也很足夠囉！

https://icecreamapps.com/Screen-Recorder/

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