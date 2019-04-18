你有曾經被朋友、父母、同事問過電腦這個怎麼用，那個怎麼用嗎？今天要跟大家分享 Windows 內建的「步驟收錄程式」，你只需要把步驟做一遍，「步驟收錄程式」就會幫你截圖、寫下步驟文字，如此一來教朋友用電腦就可以是一件很輕鬆的事情啦！趕快將這個內建的好用功能記下來吧～當然更容易懂的方法就是直接把螢幕畫面錄起來囉，你可以參考：Screencast Capture Lite 支援 H.264 格式螢幕錄影工具，能顯示滑鼠與鍵盤的操作

△ 首先我們要透過執行功能來叫出「步驟記錄程式的功能」，按下快速鍵「Win 鍵＋R」開啟執行功能，並在欄位中輸入「psr」開啟「步驟收錄程式」。

△ 有點類似錄製螢幕工具的介面，在你開始步驟之前，點擊「開始收錄」。按下開始收錄之後，直接把步驟做一遍，讓程式自動收錄。

△ 既然是要教學就拿個情境當比喻吧，例如：有個同事問要怎麼不讓電腦一下就進入休眠？這時我只要開啟「步驟收錄程式」，按下「開始收錄」後，自己實際操作一遍，調整電腦睡眠時間的步驟，操作完成之後點擊「停止收錄」，「步驟收錄程式」就會將操作截圖 + 說明自動記錄下來啦（如上圖）。

△ 接著點擊上方選單列的「儲存」，將步驟儲存下來，傳給對方就可以囉！

△ 儲存下來的檔案會以 ZIP 的壓縮檔格是呈現，解壓縮後點開檔案，對方就可以看到教學啦！完全可以省下截圖＋寫下說明的時間，如果你常常被問電腦相關疑問，善用「步驟收錄程式」可以幫你節省下不少時間，右可以協助到他人喔～