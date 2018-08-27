【限時免費】ApowerEdit 影片剪輯王，輕鬆製作專業的精彩影片

2018-08-27 03:42:31 哇哇
ApowerEdit 影片剪輯王

影片的世代人人都需要具備影片剪輯能力，這絕對是這兩年最夯的軟體工具之一，ApowerEdit 影片剪輯王是我前幾日介紹 ApowerPDF 的姊妹工具，不得不說 Apower 的軟體其實都不錯，可惜都是付費版本居多，ApowerEdit 專注在影片剪輯上，最基本的裁切、合併、旋轉、快動作的功能都有，還有豐富的濾鏡與轉場效果，加入字幕也只是份內的基本功能，可以方便的匯出 MP4、AVI、MKV、WMV 與 MOV 的檔案格式，如此方便的影片剪輯工具，一年的使用費用就要 990 元，趁現在趕快免費取得囉！


限時免費：就是本站，不用再走出去了！

△ 安裝版與免安裝版可以到文末下載，這次的活動序號是「0C3A5-01704-G44J7-95943」。
ApowerEdit 影片剪輯王

△ 開啟軟體第一步會要你選擇製作影片的比例。

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 接著就會跳出登入與註冊的視窗，請點選登入&註冊繼續。

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 有帳號就直接登入，沒有帳號就選擇註冊，流程不會太困難，註冊流程可以參考：ApowerPDF

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 登入帳號之後點選啟動。

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 若之前就曾經註冊過，又已經失效的話，點選帳號名稱之後點選啟動重新輸入序號。

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選請確認來啟動。

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！VIP 帳戶一年可以使用！

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 影片剪輯視窗與一般影片剪輯工具大同小異，相信大家也可以很快速的上手，首先將要編輯的影片拖曳到素材內，要使用時再往下拉到時間軸，接著就是透過拖曳來調整等等，剪輯的動作就不多做說明了，基本上 ApowerEdit 支援繁體中文，操作上的難度並不高。

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 文字素材相當豐富，加入後都可以在編輯文字內容、字型、文字大小、顏色、樣式與動畫效果。

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 濾鏡效果也很豐富，一共有 51 種濾鏡效果，套用後就可以生效。

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 疊附其實就是影片邊框功能，樣式比較花俏一點，其實很多人很愛這種啊！而我覺得最實用的是錄影中的簡單邊框。

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 轉場效果一共有 60 種，只是轉場效果似乎不能調整時間長度，這點有點可惜。

ApowerEdit 影片剪輯王

△ 基本的影片調整功能，可以調整速度、旋轉、翻轉、對比度、飽和度、亮度、色調、聲音淡入淡出、剪裁、縮放、馬賽克，完成之後可以匯出成 MP4、AVI、MKV、WMV 與 MOV 的檔案格式，希望大家也可以快速上手唷！

https://www.apowersoft.tw/video-editor

免安裝版：
Apowersoft Video Editor Pro 1.3.0.7z（MediaFire下載）
Apowersoft Video Editor Pro 1.3.0.7z（Rapidgator下載）
Apowersoft Video Editor Pro 1.3.0.7z（ZippyShare下載）
Apowersoft Video Editor Pro 1.3.0.7z（YunFile下載）
Apowersoft Video Editor Pro 1.3.0.7z（Hami+下載）
Apowersoft Video Editor Pro 1.3.0.7z（本站下載）
檔案大小：60.08 MB

安裝版：
video-editor-pro.exe（官方活動下載）
video-editor-pro.exe（MediaFire下載）
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video-editor-pro.exe（ZippyShare下載）
video-editor-pro.exe（YunFile下載）
檔案大小：62.17 MB

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