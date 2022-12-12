用電腦除了工作之外，好好調整電腦的樣貌也是很重要的，不管是主題或是桌布都要讓自己滿意，賞心悅目是種爽度，這次跟大家分享的是一款透明工具列/任務欄工具，可以很簡易的將 Windows 11 或是 Windows 10 的工具列變成全透明，讓電腦桌布完整的呈現，或是使用毛玻璃的樣貌，還有內建許多 Windows 優化功能，這樣的小工具大家不想下載下來試試看吧！

△ 先看看 Windows 11 原本的樣貌，就是不透明的色彩模式。

△ 透過個人化可以調整成透明效果，不過主要還是半透明而以。

△ 我一直以來也都習慣使用半透明的效果。

△ 開啟這款軟體之後，會呈現在系統列，透過右鍵就可以開啟功能選單，透明模式有三種。

△ 前兩種透明效果坦白說我感受不出差異^^，不過我覺得全透明超好看的啦！

△ 毛玻璃效果我覺得和微軟的半透明效果差不多！

△ 優化功能包含有雙擊隱藏桌面圖示、自動更新、安全中心、任務欄樣式、桌面選單樣式、小工具後台服務、搜尋框廣告、自定義日期、系統主題顏色與系統文字顏色。

△ 修仙模式我是不太懂，不過可以開啟自動逐漸隱藏與自動隱藏的功能，當滑鼠和鍵盤都沒有在使用的時候，工具列就會全部隱藏。

△ 此外還具備了流量監控的功能，可以顯示即時的網路流量狀態唷！

https://gitee.com/xu-wanbin1/dll/releases

免安裝版：

透明工作列 1.3.0.1.7z（GOOGLE下載）

透明工作列 1.3.0.1.7z（1DRV下載）

透明工作列 1.3.0.1.7z（MEDIAFIRE下載）

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透明工作列 1.3.0.1.7z（MEGA下載）

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