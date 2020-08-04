你桌面的圖示是在 10 個以內？還是數十個啊？我承認我是後者，看似很亂的亂中有序，有時候難免堆了一些還不知道該放在哪裡的東西，若是長時間沒有整理，桌面就會看起來亂亂的，有沒有辦法快速地隱藏呢？使用這款 AutoHideDesktopIcons 就沒有錯了，在沒有使用桌面的時候，會自動幫你隱藏桌面圖示，有個「偽乾淨」的桌面啊！以前我的主管跟我說過，老闆看你的電腦桌面就知道你的辦事態度為何？雖然說我感覺到很不公平，畢竟辦事效率與電腦桌面無關，我桌面東西就是多啊！所以使用 AutoHideDesktopIcons 來定時自動隱藏桌面圖示，是不是就符合老闆的期望了呢？

這軟體除了隱藏桌面圖示之外，也可以將工具另一併隱藏，隱藏的條件為滑鼠不在桌面上的時間秒數（包含滑鼠在應用程式上），這秒數可以自由設定的範圍為 3 秒到 100 秒，而解除隱藏的方式為滑鼠左鍵、中鍵與右鍵其中之一，我個人是使用右鍵。（若是連工具列也隱藏，之後只會剩下一個開始的圖示）

哈～我覺得這工具真的頗適合我的^^~~~~

http://www.softwareok.com/?seite=Microsoft/AutoHideDesktopIcons

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