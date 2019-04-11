在電腦裡使用應用程式捷徑或是快速鍵是必要的，電腦的操作難免需要用到很多次滑鼠，譬如說開啟一層一層的資料夾，或是從程式集裡面去找到要使用的應用程式，對於快速行動派的朋友們，一定會覺得這些動作太多餘，像我就是使用 Winstep Nexus 的 Dock 工具列，今天介紹的是 Wise Hotkey 快速鍵工具，速度會比快捷工具更快一些，免費版本只能設定三個快捷鍵，現在付費版本限時免費，快趁此收下這款界面還不錯的快速鍵工具吧！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WISE HOTKEY PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這個是安裝即註冊版本。安裝版可以到文末下載。

△ 開啟後預設已經有三個快速鍵可以使用，要更改快速鍵內容直接點選圖示就可以了，要新增直接點選 +。

△ 快捷鍵可以設定應用程式與資料夾，這對大家來說是頗必要的！！！我大多也是用這兩個

△ 還可以設定網站成為快捷鍵，不過基本上直接透過瀏覽器可能更快一點。

△ 更改快捷鍵的組合要點選下方的組合按鍵，然後重新自己按一次快捷鍵就可以更改囉！

https://www.wisecleaner.com/wise-hotkey.html

安裝版：

Wise Hotkey Pro 1.2.4.exe（SHAREWAREONSALE下載）

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Wise Hotkey Pro 1.2.4.exe（GOOGLE下載）

Wise Hotkey Pro 1.2.4.exe（1DRV下載）

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