在電腦裡使用應用程式捷徑或是快速鍵是必要的,電腦的操作難免需要用到很多次滑鼠,譬如說開啟一層一層的資料夾,或是從程式集裡面去找到要使用的應用程式,對於快速行動派的朋友們,一定會覺得這些動作太多餘,像我就是使用 Winstep Nexus 的 Dock 工具列,今天介紹的是 Wise Hotkey 快速鍵工具,速度會比快捷工具更快一些,免費版本只能設定三個快捷鍵,現在付費版本限時免費,快趁此收下這款界面還不錯的快速鍵工具吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WISE HOTKEY PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,這個是安裝即註冊版本。安裝版可以到文末下載。

△ 開啟後預設已經有三個快速鍵可以使用,要更改快速鍵內容直接點選圖示就可以了,要新增直接點選 +。

△ 快捷鍵可以設定應用程式與資料夾,這對大家來說是頗必要的!!!我大多也是用這兩個

△ 還可以設定網站成為快捷鍵,不過基本上直接透過瀏覽器可能更快一點。

△ 更改快捷鍵的組合要點選下方的組合按鍵,然後重新自己按一次快捷鍵就可以更改囉!

https://www.wisecleaner.com/wise-hotkey.html

安裝版:

Wise Hotkey Pro 1.2.4.exe(SHAREWAREONSALE下載)

Wise Hotkey Pro 1.2.4.exe(MEDIAFIRE下載)

Wise Hotkey Pro 1.2.4.exe(ZIPPYSHARE下載)

Wise Hotkey Pro 1.2.4.exe(GOOGLE下載)

Wise Hotkey Pro 1.2.4.exe(1DRV下載)

檔案大小:3.03 MB