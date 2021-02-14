捷徑工具對於電腦的使用絕對是有加分效果的，大家總是會常常使用的程式，最簡單的方式就是加入桌面捷徑，而我多年一直都習慣使用 RocketDock 這套工具，覺得算是簡單又好用。而這次用到 Winstep Nexus 之後深深覺得很不可思議，第一次看到設定如此細密的 Dock 程式快捷工具列，雖然說不一定要調整到那麼細節，不過也等於自訂化的程度很高，動態呈現效果也很多元，免費版本就可以達到非常多的功能囉！

預設的工具列會顯示有時間、CPU、記憶體、天氣等等，部分資訊是動態的唷！若是習慣直接查看系統資訊或天氣的話，與工具列結合也是很方便的應用方法。

△ 安裝後預設會是簡體中文的亂碼模式，請在 NEXUS 的圖示上點選右鍵，到第一個分隔線的下方點選偏好設定，進去之後就可以看到語言選項，設定成繁體中文即可。

△ 接著帶大家來看設定的部分，仔細瀏覽過一次就可以知道功能到底有多細！也還好有繁體語系的支援，不然就真的變成很複雜了！

△ 預設的可以載入的模組包含有 CPU 用量、記憶體用量、Wnada、時鐘、氣象、網路、資源回收桶與電子郵件檢查，這些模組化的工具都可以進階去設定。

△ 像是天氣部分當然少不了設定城市位置的功能，甚至你可以設定多組天氣，隨時關心遠在他鄉的家人或是朋友。

△ 天氣資訊會以擬真的方式來顯示，我覺得還不錯看ㄟ！滑鼠移上去之後還有天氣預報，這也是很實在的小功能。

△ 工具列的位置可以設定在螢幕的上下左右四個方位，可以細條與螢幕邊緣的距離，當圖示過多時也會自動地縮放避免超過螢幕邊緣。

△ 有自動隱藏功能，像我習慣將工具列擺在螢幕上方，若不自動隱藏的話會擋住使用視窗，所以勢必要開啟自動隱藏功能，可以設定閒置多久很自動隱藏。甚至可以自己設定顯示、關閉的快捷鍵、動畫效果等。

△ 調整每個捷徑的大小、陰影、間距、透明度、圖示標籤、背景與執行中的小指標。

△ Dock 程式快捷工具列最大的特點就是效果，一般 Dock 類的工具有多種效果，不過一次只有一種模式，而 Winstep Nexus 厲害之處是有多種效果，分別可以設定在滑鼠移動時、執行時與 Attention（我找不出來什麼時候會運作）上，還可有很誇張的水面波紋、動態效果時水波反射等等。

△ 目前內建的效果頗多種的，有些還不錯玩唷！！！建議大家可以自己試試看。







△ 有些效果真的頗炫麗的，厭倦無聊的桌面了嗎？趕快來試試看吧^^

△ 內建主題也超級多款，在選擇時可以即時預覽，希望會有你喜歡的，若需要更多主題與圖示，也可到 Winstep Themes 下載。

△ 可以搭配音效使用，聲光效果都要有啊！

△ 除了快捷圖是可以應用之外，也能顯示正在執行中的應用程式，這樣的使用方式更類似 Mac 的工具列，也可以自訂排除不要出現的應用程式，此外還有群組的功能可以使用。

△ 顯示正在執行的應用程式

△ 滑鼠移到群組上方後，還會有縮圖的預覽。

△ 設定偏好設定快速鍵、開機自動啟動、顯示於系統列、隱藏桌面圖示、鎖定圖示、動畫效果速度等。

△ 網路連線檢查版本更新、效能設定、故障排除，所有設定都可以備份與還原，會建議大家設定好之後可以先備份唷！

△ 預設可以添加的系統功能，真的很豐富，是我用過這類工具中最多的！

△ 正是從 RocketDock 跳槽到 Winstep Nexus 來使用，唯一的遺憾是無法直接拖曳應用程式直接添加XD，要用手動的方式一筆一筆加入。

△ 免費板與付費版本的差異，我覺得免費版就超好用囉！！！

http://www.winstep.net/nexus.asp

安裝版下載：

Winstep Nexus 20.10.zip（GOOGLE下載）

Winstep Nexus 20.10.zip（1DRV下載）

Winstep Nexus 20.10.zip（MEDIAFIRE下載）

Winstep Nexus 20.10.zip（RAPIDGATOR下載）

Winstep Nexus 20.10.zip（MEGA下載）

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