WINSTEP NEXUS

捷徑工具對於電腦的使用絕對是有加分效果的，大家總是會常常使用的程式，最簡單的方式就是加入桌面捷徑，而我多年一直都習慣使用 RocketDock 這套工具，覺得算是簡單又好用。而這次用到 Winstep Nexus 之後深深覺得很不可思議，第一次看到設定如此細密的 Dock 程式快捷工具列，雖然說不一定要調整到那麼細節，不過也等於自訂化的程度很高，動態呈現效果也很多元，免費版本就可以達到非常多的功能囉！

WINSTEP NEXUS

預設的工具列會顯示有時間、CPU、記憶體、天氣等等，部分資訊是動態的唷！若是習慣直接查看系統資訊或天氣的話，與工具列結合也是很方便的應用方法。

WINSTEP NEXUS

△ 安裝後預設會是簡體中文的亂碼模式，請在 NEXUS 的圖示上點選右鍵，到第一個分隔線的下方點選偏好設定，進去之後就可以看到語言選項，設定成繁體中文即可。

WINSTEP NEXUS

△ 接著帶大家來看設定的部分，仔細瀏覽過一次就可以知道功能到底有多細！也還好有繁體語系的支援，不然就真的變成很複雜了！

WINSTEP NEXUS

△ 預設的可以載入的模組包含有 CPU 用量、記憶體用量、Wnada、時鐘、氣象、網路、資源回收桶與電子郵件檢查，這些模組化的工具都可以進階去設定。

WINSTEP NEXUS

△ 像是天氣部分當然少不了設定城市位置的功能，甚至你可以設定多組天氣，隨時關心遠在他鄉的家人或是朋友。

WINSTEP NEXUS

△ 天氣資訊會以擬真的方式來顯示，我覺得還不錯看ㄟ！滑鼠移上去之後還有天氣預報，這也是很實在的小功能。

WINSTEP NEXUS

△ 工具列的位置可以設定在螢幕的上下左右四個方位，可以細條與螢幕邊緣的距離，當圖示過多時也會自動地縮放避免超過螢幕邊緣。

WINSTEP NEXUS

△ 有自動隱藏功能，像我習慣將工具列擺在螢幕上方，若不自動隱藏的話會擋住使用視窗，所以勢必要開啟自動隱藏功能，可以設定閒置多久很自動隱藏。甚至可以自己設定顯示、關閉的快捷鍵、動畫效果等。

WINSTEP NEXUS

△ 調整每個捷徑的大小、陰影、間距、透明度、圖示標籤、背景與執行中的小指標。

WINSTEP NEXUS

△ Dock 程式快捷工具列最大的特點就是效果，一般 Dock 類的工具有多種效果，不過一次只有一種模式，而 Winstep Nexus 厲害之處是有多種效果，分別可以設定在滑鼠移動時、執行時與 Attention（我找不出來什麼時候會運作）上，還可有很誇張的水面波紋、動態效果時水波反射等等。

WINSTEP NEXUS

△ 目前內建的效果頗多種的，有些還不錯玩唷！！！建議大家可以自己試試看。

WINSTEP NEXUS
WINSTEP NEXUS
WINSTEP NEXUS

△ 有些效果真的頗炫麗的，厭倦無聊的桌面了嗎？趕快來試試看吧^^

WINSTEP NEXUS

△ 內建主題也超級多款，在選擇時可以即時預覽，希望會有你喜歡的，若需要更多主題與圖示，也可到 Winstep Themes 下載

WINSTEP NEXUS

△ 可以搭配音效使用，聲光效果都要有啊！

WINSTEP NEXUS

△ 除了快捷圖是可以應用之外，也能顯示正在執行中的應用程式，這樣的使用方式更類似 Mac 的工具列，也可以自訂排除不要出現的應用程式，此外還有群組的功能可以使用。

WINSTEP NEXUS

△ 顯示正在執行的應用程式

WINSTEP NEXUS

△ 滑鼠移到群組上方後，還會有縮圖的預覽。

WINSTEP NEXUS

△ 設定偏好設定快速鍵、開機自動啟動、顯示於系統列、隱藏桌面圖示、鎖定圖示、動畫效果速度等。

WINSTEP NEXUS

△ 網路連線檢查版本更新、效能設定、故障排除，所有設定都可以備份與還原，會建議大家設定好之後可以先備份唷！

WINSTEP NEXUSWINSTEP NEXUSWINSTEP NEXUSWINSTEP NEXUSWINSTEP NEXUSWINSTEP NEXUS

△ 預設可以添加的系統功能，真的很豐富，是我用過這類工具中最多的！

WINSTEP NEXUS

△ 正是從 RocketDock 跳槽到 Winstep Nexus 來使用，唯一的遺憾是無法直接拖曳應用程式直接添加XD，要用手動的方式一筆一筆加入。

WINSTEP NEXUS

△ 免費板與付費版本的差異，我覺得免費版就超好用囉！！！

http://www.winstep.net/nexus.asp

安裝版下載：
Winstep Nexus 20.10.zip（GOOGLE下載）
Winstep Nexus 20.10.zip（1DRV下載）
Winstep Nexus 20.10.zip（MEDIAFIRE下載）
Winstep Nexus 20.10.zip（RAPIDGATOR下載）
Winstep Nexus 20.10.zip（MEGA下載）
檔案大小：37.72 MB

Winstep Nexus 20.10 專業級 Dock 程式快捷工具列，捨我其誰？ 相關文章

訪客留言

Winstep Nexus 20.10 專業級 Dock 程式快捷工具列，捨我其誰？ 參考資料

Winstep News - Nexus Dock v16.2 Released!
2016年2月11日 - The Winstep Nexus dock is a FREE dock for Windows. Every feature you&#39;d expect from a dock, including widgets, mouse-over effects, skins,&nbsp;...
Winstep Nexusp破解版|Winstep Nexus Ultimate中文破解版 v18.1.0.1078下载(附破解文件) - 3322软件站
二、Winstep Nexus工具列 的使用方法 1.依照前面的步骤将程式切换成正体中文介面后，将滑鼠移动到工具列上的图示，便可正常显示中文字，Winstep Nexus中文版是系统资源监控工具，会在图示上即时显示目前的记忆体或 CPU…等资源的使用状况 ...
windows mac工具列 文章資訊整理 | 免費軟體資源
Winstep Nexus v16.12 比Mac 電腦還好用的桌面工具列– 【重灌狂人】 https://briian.com ... 過蘋果電腦的Mac OS作業系統後，也許會覺得其所設計相當於Windows 裡的工作列與系統列的Dock 工具列相當好用，若想在Windows 系統...
Winstep Nexus v18.1 相當漂亮、好用的桌面工具列-【狂人論壇】
注意！軟體版本一直在更新，有時可能軟體開發商自己會在新版軟體的安裝步驟中塞入廣告、首頁綁架程式等垃圾，我們實在沒辦法阻止軟體開發商這樣亂搞自己的軟體、信譽與心血結晶。所以，請各位在安裝軟體時，注意看每個步驟、每個畫面的內容與 ...
Winstep Desktop Themes
Winstep Xtreme, Nexus and Nexus Ultimate feature built-in support for animated icons from version 11.5 onwards. The following is a pack of eight beautiful&nbsp;...
Winstep News - Nexus Dock v16.6 Released!
2016年6月27日 - The Winstep Nexus dock is a FREE dock for Windows. Every feature you&#39;d expect from a dock, including widgets, mouse-over effects, skins,&nbsp;...
Winstep Nexus v18.1 比 Mac 電腦還好用的桌面工具列 – 【重灌狂人】
天氣預報、時鐘、新郵件通知、螢幕抓圖、…等等相當實用的小工具。 而 Winstep Nexus 工具列 ... 好用 網站、網路免費資源 KUSO、創意、網路小遊戲 免費字型、桌布下載 免費空間、貼圖傳檔 ...
Winstep Nexus 繁體中文版 – 功能強大的桌面浮動工具列 – 免費軟體 &amp; 自由軟體
Winstep Nexus 是一款免費但功能強大的桌面浮動工具列 (dock)，讓您只要按一下滑鼠就可存取大多數常用的應用程式。這款專業的桌面浮動工具列軟體，提供使用者完全自訂選項功能，無論要把工具列放在桌面哪個位置、哪個角落或使用什麼圖示、展示什麼 ...
Winstep Product Comparison
Nexus features a single dock. Nexus Ultimate features multiple docks, sub-docks and the Shelf (tabbed dock). Winstep Xtreme features multiple docks, the Shelf,&nbsp;...
Winstep Nexus 中文版
Winstep Nexus中文版是来自国外的一款桌面 导航软件，能够拖曳任何程序图标到Dock ... 二、Winstep Nexus 工具列 的使用方法 1、依照前面的步骤将程式切换成正体中文介面后，将滑鼠移动到工具列上的图示，便可正常显示中文字 ...