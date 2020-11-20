Mac 電腦系統畫面給人一種高級感，手邊只有 Windows 系統電腦，該如何偽裝成 Mac 截圖呢？最近小編發現這款 Screely Mac 窗框製作線上工具，只要上傳截圖，就能夠一秒變成 Mac 電腦截圖，甚至視窗樣式、控制項樣式、背景顏色都能自行調整，最後可以下載 PNG 格式圖檔，無浮水印、無須登入會員，所有功能通通免費使用，如果你有想要製作偽 Mac 截圖視窗，Screely 趕快收藏起來就對啦，目前看到算頗好用工具的前幾名之一。如果你需要的是連同 Mac 電腦外觀一起模擬，Mockup Photos 有提供超過 1500 張免費 Mac 電腦版型。

進入 Screely 首頁之後，點擊 Browse files 將要處理的截圖上傳。

接著就可以看到預設的 Mac 外框，右邊是主要調整欄位，左邊則是預覽視窗。視窗的部分主要有三種類型可以挑：無視窗、經典視窗及瀏覽器視窗。

視窗旁的控制項：放大、關閉、縮小就是 Mac 視窗的經典標誌，也有四種樣式可以切換：無控制項、標準、深色模式及外框線模式。

背景色的部分能夠選擇自己喜歡的，當然不想要背景也可以透過調整留白區域實現，可調整的區域算是彈性相當高的。

Vertical 及 Hotizontal 就是左右、上下留白大小，若不想要有背景的話兩個都拉到最左邊歸零就可以了，全部調整完後按右下方 Download 就能直接下載圖片。

下載圖片格式為 PNG，完完全全的偽 Mac 視窗截圖就這樣快速完成囉，有需要製作類似效果的朋友點開下方傳送門去玩玩看吧。

Screely 仿 Mac 視窗產生器：https://www.screely.com/