Screely

Mac 電腦系統畫面給人一種高級感，手邊只有 Windows 系統電腦，該如何偽裝成 Mac 截圖呢？最近小編發現這款 Screely Mac 窗框製作線上工具，只要上傳截圖，就能夠一秒變成 Mac 電腦截圖，甚至視窗樣式、控制項樣式、背景顏色都能自行調整，最後可以下載 PNG 格式圖檔，無浮水印、無須登入會員，所有功能通通免費使用，如果你有想要製作偽 Mac 截圖視窗，Screely 趕快收藏起來就對啦，目前看到算頗好用工具的前幾名之一。如果你需要的是連同 Mac 電腦外觀一起模擬，Mockup Photos 有提供超過 1500 張免費 Mac 電腦版型。

Screely

進入 Screely 首頁之後，點擊 Browse files 將要處理的截圖上傳。

仿 Mac 視窗產生器

接著就可以看到預設的 Mac 外框，右邊是主要調整欄位，左邊則是預覽視窗。視窗的部分主要有三種類型可以挑：無視窗、經典視窗及瀏覽器視窗。

圖片仿 Mac 視窗

視窗旁的控制項：放大、關閉、縮小就是 Mac 視窗的經典標誌，也有四種樣式可以切換：無控制項、標準、深色模式及外框線模式。

截圖合成 Mac

背景色的部分能夠選擇自己喜歡的，當然不想要背景也可以透過調整留白區域實現，可調整的區域算是彈性相當高的。

Mac 視窗截圖

Vertical 及 Hotizontal 就是左右、上下留白大小，若不想要有背景的話兩個都拉到最左邊歸零就可以了，全部調整完後按右下方 Download 就能直接下載圖片。

Screely

下載圖片格式為 PNG，完完全全的偽 Mac 視窗截圖就這樣快速完成囉，有需要製作類似效果的朋友點開下方傳送門去玩玩看吧。

Screely 仿 Mac 視窗產生器：https://www.screely.com/

Screely 仿 Mac 視窗產生器，讓截圖比別人更專業一點 相關文章

訪客留言

Screely 仿 Mac 視窗產生器，讓截圖比別人更專業一點 參考資料

Screenly - Screenly Open Source Edition
Screenly Open Source Edition (OSE) is free digital signage software that is backed by our community and maintained by Screenly, Inc. It&#39;s the standalone version of Screenly&#39;s paid solution, and it runs on dedicated hardware - the ...
20 Alternatives to Screely | Product Hunt
Screely instantly turns your screenshot into a beautiful image you can share on Twitter, Slack, Telegram without needing Photoshop or Sketch templates.
Screely: Instant Design Mockups - Chrome 网上应用店
The Screely extension lets you instantly create a screenshot of the current webpage and opens it in Screely Screely is an online tool that instantly turns your&nbsp;...
Screely｜一秒把截图变成精美模型 | Boss设计
Screely 不用打开 PS 软件和截图工具，一秒将屏幕或者页面变成精美的实体模型。Screely 解放了设计师的双手，轻松建立实体模型。 下面这个图就是使用 Screely 制作的模型，是不是很不错呢？
Screenfly Test Your Website at Different Screen Resolutions
Test your website on any screen size including desktops, tablets, televisions, and mobile phones. About Us Terms of Use Privacy Policy Advertising
【情報】Minecraft PC 1.11更新討論集中帖 @Minecraft 我的世界（當個創世神） 哈啦板 - 巴哈姆特
在1.10版本之後更新的腳步非常快，而現在已經釋出了1.11！ 當然新的版本，新的氣象，也要有新的集中串！非常歡迎各位版友來一起共同翻譯接下來的1.12快照更新，將新資訊盡快傳播出去！ 版本更新資料來源： 1. Mojang官方網站 2. Reddit論壇 歷史版本資訊： 1. 1.10 ...
Screely: Instant Design Mockups
2020年7月19日 — The Screely extension lets you instantly create a screenshot of the current webpage and opens it in Screely Screely is an online tool that&nbsp;...
Screely 可快速製作精美網頁截圖的線上合圖工具 – 重灌狂人
要取得網頁截圖很簡單，只要按下鍵盤上的「Print Screen」鍵就能快速的擷取螢幕畫面，再將圖片貼入編輯軟體就能儲存下來，不過若想在分享時讓這張截圖的呈現更精美、看起來更專業的話，可不能就這樣赤裸裸的直接使用！（搖手指） 「Screely」是一個專門用來製作精 ...
Screely 可將截圖套用上精美視窗、瀏覽器外框的免費線上工具 - 電腦王阿達
Screely 介紹 Screely 的使用方式非常簡單，進到網站之後，即可把你要套用精美視窗、瀏覽器外框的截圖拖曳到中間白色區塊，或按 Browse files 選取： 接著就會進入後製畫面，已預設好一些數值與設計，如果你覺得不錯，直接按右下角 Download 來下載套用好的 ... ...
在Mac 上拍攝截圖- Apple 支援 - Apple Support
2020年2月4日 — 更多內容. 在macOS Mojave 或以上版本中，您可以設定計時器，或選擇截圖透過「截圖」app 儲存的位置。