突然有大量圖片要進行壓縮，卻找不到好用的壓縮工具嗎？那麼趕緊試試這款最美最簡單的 Compressimage.io 圖片壓縮工具吧！Compressimage.io 是一款免費線上圖片壓縮網站，只要將你要壓縮的圖片上傳到網站後，就會自動幫你進行超快速壓縮，除了可以圖片壓縮外，網站還能讓你離線使用且無次數限制，這麼簡單又方便壓縮工具，有需要的朋友趕緊收下吧！想找免費圖片壓縮軟體，可參考這篇：PPDuck 圖片壓縮工具！（Windows、Mac）

Compressimage.io 網站使用介紹

開啟 Compressimage.io 網站後，可直接將要壓縮的圖片拖曳到需線框內，或者點選「Select Files」上傳圖片也行。

網站有支援同時處理多張圖片，圖片上傳後便會開始自動快速圖片壓縮，壓縮完畢後右上方會顯示 100%，而下方能看到每張圖片的減少檔案大小百分比，以及總壓縮大小。

點選「設置」圖示，則可以讓你調整圖片畫質、最大寬度與高度、文件後綴、轉換為 WEBP，都處理好之後，便可點選右上方的「Download Zip」將圖片壓縮檔下載到電腦中囉！對於經常需要壓縮圖片的朋友，趕緊點擊下方連結，前往 Compressimage.io 網站盡情使用吧！

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