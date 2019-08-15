限時免費 Joyoshare Media Cutter 強大的影片無損剪裁工具

2019-08-15 08:55:09 哇哇

Joyoshare Media Cutter 影片無損剪裁工具

影片剪裁其實不難，難在要選對工具，很多工具裁切影片很費時，因為輸出時經過轉檔程序，有轉檔就會耗資源，自然就會很花時間，而無損剪裁就真的只是截斷的動作，因此剪裁大概就只是轉眼間就完成的動作，這次要分享的 Joyoshare Media Cutter 就是很強大的影片無損剪裁工具，為什麼說他很強大呢？因為除了具備影片無損剪裁之外，他還具備有多段剪裁、合併剪裁、畫面裁切、影像調整、影片浮水印等等功能，功能上已經大大超越 Moo0 Video Cutter 與 Bandicut 簡單的影片無損剪裁工具，因此會建議大家可以收藏這款工具，以後裁切影片才會方便又快速唷！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/joyoshare-media-cutter/

Joyoshare Media Cutter 影片無損剪裁工具

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now Joyoshare Media Cutter 3.2.0，之後可以下載到一個壓縮檔案。

Joyoshare Media Cutter 影片無損剪裁工具

△ 壓縮檔案內包含有安裝檔案與序號檔案，文末也替大家準備好了免安裝版，可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後從右上角選單找到 Register 點選。

Joyoshare Media Cutter 影片無損剪裁工具

△ 輸入自己的信箱與剛剛取得的序號，之後點選 Register 註冊。

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△ 接著就會看到註冊成功的通知視窗。

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△ 軟體使用方式並不難，拖曳影片加入之後，就可以調整影片開始與結束的範圍，調整好點選 Start 就會剪裁輸出。

Joyoshare Media Cutter 影片無損剪裁工具

△ Format 部分能調整影片輸出的方式，High 就是 Speed mode 快速模式，這模式不只速度快，也不會影響到影片原本的畫質，也就是影片無損剪裁的方式，首選當然是這個。Encoding mode 可以調整輸出格式等等，等於影片會經過轉檔的程序，速度會慢上許多，不過若是要改影片的格式、大小等等，就可以用第二種模式。

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△ 進階的功能有多段裁切的功能，這個真的方便，裁切之後還可以直接合併，我只能說這功能超級佛心的！每段影片後面有的編輯按鈕，進去之後能有更多的編輯選項。

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△ Trim 功能可以更細緻的調整裁切範圍。

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△ Adjust 能裁切局部畫面、影片翻轉與旋轉等等。

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△ Effect 能調整影片的亮度、對比與飽和度，還有特效可以附加上去。

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△ 還具備有添加浮水印與文字的功能。

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△ 若是有字幕檔案也可以加入。

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△ 也還有音軌調整的功能等等，也有聲音效果可以套用唷！

https://www.joyoshare.com/video-cutter-win/

免安裝版：
Joyoshare Media Cutter 3.2.0.43.7z（GOOGLE下載）
Joyoshare Media Cutter 3.2.0.43.7z（1DRV下載）
Joyoshare Media Cutter 3.2.0.43.7z（BANKUPLOAD下載）
Joyoshare Media Cutter 3.2.0.43.7z（RAPIDGATOR下載）
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