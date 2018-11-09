InShot 是一款可以編輯影片、圖片的影音編輯神器，我個人認為 InShot 已經是一款能媲美電腦版的手機影片剪輯工具，功能非常全面，從影片旋轉、裁剪、增加濾鏡、貼圖、字幕等，甚至還有獨立的影片及音軌可以拖移、編輯，根本就與電腦的專業影片剪輯工具一模一樣，對於影片和圖片的色溫、飽和度、亮度等也都可以調整，是目前我看過手機上前幾強的影片剪輯 APP 之一。
InShot - 影片製作 & 影片剪輯 & 影片編輯（Google Play下載）
InShot - 影片製作 & 影片剪輯 & 影片編輯（App Store下載）
影片剪輯
△ 影片剪輯的部分，打開 APP 點擊「視頻」來新增影片素材。
影片分割、裁切
△ 新增素材後，最下方有影片的時間軌，直接拖移可以調換個素材的順序，對於過長的影片，可以做各種靈活的裁切，包含一般的裁切、剪切 (擷取部分幾段) 到拆分通通都有，基本上可以滿足你各種需求的裁切。
影片位置與背景
△ 可以輕易抽換影片背景，從單一顏色到模糊背景都有，影片位置也可以選擇置中、置左、置右，甚至是填滿畫面都可以！
濾鏡與特效
△ 濾鏡與特效也是非常豐富的，基本上可以滿足絕大部分使用者的需求！
△ 點一下音樂，可以在時間軸加入各種豐富的背景音樂，內建超多免費可用的音樂，可以依照縮圖找到自己喜歡的風格，進入之後可以看到音樂的時間長度，還有作者資訊，輕點一下可以試聽，若覺得喜歡按一下下載就可以用囉～
貼圖與字幕
△ 豐富的貼圖是必須的，字幕的也能在時間軸上面做編輯，甚至還可以選顏色與字型，是不是非常強大呢～
影片速度調整
△ 影片速度從 0.5 到 2 倍速可以調整
輸出影片
△ 全部編輯完畢之後，輸出影片的按紐在右上方「保存」，點一下之後，可以還可以選擇輸出的畫質，支援 1080P、720P 到 640P 通通都有！點完就會儲存到相簿啦～
圖片編輯
△ 可別以為 InShot 的能耐只有這樣，別忘了還有圖片編輯功能！圖片點擊基本上操作與前面的影片大致相同，唯一比較不同的是可以為圖片加上外框。有多種不同形狀的外框，包含正方形、圓形、愛心等，下方的拉桿可以進行外框縮放。
圖片拼貼
△ 最後還有圖片拼貼功能，可以選擇 1~9 張的圖片進行拼貼，我想對於網美們來說，這絕對是個必備的功能！
△ 依據你選的照片張數不同，下方會跑出對應的拼貼樣式可以選擇，這邊大家自己體驗看看會比較有感覺～
△ 最後是邊框，可以調整圖片間的間距、外框的距離，還有角的圓潤度，甚至個別的拼貼圖框中，還可以縮放照片！InShot 的功能真的非常全面，我個人覺的是手機屆影片、圖片編輯數一數二強大的，而且還是免費下載，我覺得這款要收費都不為過啊~
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