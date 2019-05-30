有許多網友來信詢問有沒有 Movie Maker 破解版，小編幫大家找到一款比 Movie Maker 介面更直覺更好用的影片剪輯工具 OpenShot，它是一款開源工具開放 Windows、Mac、Linux 系統使用，支援繁體中文，不管影片剪輯、轉場、特效、速度調整、影片裁切、速度調整、上字幕等通通可以在這款軟體辦到，最重要的是支援繁體中文，如果你是一般的影片剪輯，這款 OpenShot 絕對可以滿足你的需求！

支援繁體中文、操作簡單直覺

△ 影片剪輯軟體本來就需要一點時間摸索，如果是英文的話可能又會難上加難，好消息是 OpenShot 支援繁體中文，語言沒問題的話就先會一半啦，加上操作介面相當簡易，主要分為預覽區、時間軸、特效、轉場等幾個區域。

快速修剪與裁切影片

△ 影片形狀調整、位置等也可以透過 OpenShot 來快速剪輯。

△ 按下時間軸上的剪刀，可以裁剪影片，時間對著時間軸的影片點擊，就可以快速切割啦，切割的片段也可以直接拖移調整順序。

內建豐富轉場與特效

△ 片段間的轉場、特效也不必太擔心，OpenShot 內建豐富的素材，要新增的話，同樣也是非常直覺的拖移到時間軸上的兩個片段中間就可以囉，點選預覽區塊裡的播放就可以預覽轉場特效效果。

無限影片軌、音軌隨你新增

△ 要在時間軸新增軌道的話，直接點擊＋號就可以，你高興新增幾個就新增幾個！

內件豐富標題、字幕樣板

△ 字幕、標題是每部影片必備的，OpenShot 除了基本功能之外，也內建標題、字幕效果，裡面的文字、大小、字體、顏色通通可以調整，要新增的話，同樣直接拖移到時間軸內就可以囉！

影片慢動作、快轉

△ 影片快轉、慢動作，可以透過點擊右鍵裡面的「時間」來調整，有 1/2、1/4、1/8、1/16 可以調整，此外也能定格、定格縮放等調整也通通支援。真的是一款基本功能做足的工具～

音量細節調整

△ 音量的部分，淡出、淡入、音量重設，也都可以透過右鍵來喚出功能選單設定～不管是新增配樂、音效、情境音樂通通沒有難度啦。

支援多種常見輸出格式

△ 輸出影片的格式包含：AVI、FLV、MOV、MP4、MPEG、OGG、WEBM 等常見影片格式，如果你需要基本的影片剪輯、裁切、新增配樂、轉場特效、新增字幕等，我個人覺得這款 OpenShot 真的非常足夠啦，而且個人覺得比 Movie Maker 好用跟多，光是內建的轉場跟特效就完勝啦 XD 所以有影片剪輯需求的人趕快收下吧！

https://shotcut.org/

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