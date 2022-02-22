你正在找尋一個操作簡單又能快速更改 SVG 向量圖顏色的工具嗎？那麼這款 Nira 超方便的 SVG 向量圖顏色修改器你一定會喜歡！Nira 是一款可以免費更改 SVG 圖檔顏色線上工具，只要將要更換顏色 SVG 圖檔上傳到網站中，網站就會自動提供你多種配色建議，當然你也可以自己手動配置你喜愛的顏色，最後確定沒問題後，就能將圖檔下載到電腦中做使用囉！若你需要好看的 SVG 圖示的話，可參考這篇：Icon-icons 擁有上萬種精美免費商用圖示庫！

Nira 使用介紹

開啟 Nira 網站後，就能把你要更改顏色的 SVG 向量圖檔上傳或拖曳到網站虛線框框中！

接著網站就會快速幫你分析，並提供你各種配色建議的調色盤。

我們可以將滑鼠移動到左側上方特定顏色後，就能在右側看到你的 SVG 檔案會以螢光藍顯示該顏色的範圍。

若你覺得網站給你的配色組合，其中有幾個顏色不喜歡的話，你可以點選該顏色，透過選擇顏色與輸入色碼調整成自己喜愛的顏色。

另外，在左側調色盤的部分，可讓你選擇單色、互補色或三色組合，若顏色配錯或不喜歡的話，可點選上方的「Reset」便可變回原始顏色配置，最後確定沒問題後，就能點選右上角的「Download」將圖檔下載到電腦中做使用囉！

Nira：https://nira-app.com/