手機影片剪輯工具越來越方便，能在手機上解決，就在手機解決，之前分享過幾款好用的剪輯工具：威力導演手機版、手機剪片神器小影等，今天分享的手機影片剪輯工具「Quik」，雖然改名後的 APP 名稱是 GoPro 剪輯，但手機影片也是可以剪輯的！支援 Android、iOS 雙系統，內建多種套版音樂＋模板，可以同時加入音樂、影片，支援影片切割、多種濾鏡、上字幕等，隨手快速就能做出大片！
匯入素材
△ 下載完畢之後，打開創作新影片，就可以開始匯入素材啦！這邊素材不管是靜態的照片，或是動態的影片通通都是可以的～
新增標題
△ 新增完素材後，輸入影片標題，這邊輸入的標題會根據不同的模板，呈現出不同的效果～所以輸入完標題的下一步，就是選擇模板啦，目前共有 23 種預設模板可以挑選，從輕快、一般、慢節奏通通都有！
濾鏡、字型及特效
△ 下方往右滑是音樂、其它調整，音樂也曲風也非常豐富，從朋友、旅遊、夏天、夜晚、戶外電影等各種不同的情境，共有 9 種，如果還不能滿足的話，還可以加入自訂的音樂！當然也可以調成靜音～更多調整選項裡，也可以調整濾鏡、字型、調色板等。
△ 上圖的字型就是一開始輸入的影片標題，影片標題的字型 Quik 只內建兩種，因為 Quik 的強項是濾鏡及多種模版，濾鏡種類跟模板一樣也非常豐富，共有 20 多種！
影片切割
△ 如果一段影片不做切割的話，Quik 會自動擷取影片當中的最佳片段，若不滿意的話，點擊上圖的「剪接」可以自己手動切割，判斷錯誤的話就可以派上用場啦！
△ 最後確認都調整完畢的話，按下右方的藍色下載泡泡，就可以儲存到手機裡面啦！我覺得 Quik 非常適合有快速上傳、輸出需求的場合，因為內建豐富的濾鏡、預設模板，還支援自動擷取片段，基本上只需要將素材匯入，就可以快速輸出具有背景音樂、濾鏡、模板的影片啦！
Quik - Video Editor（App Store下載）
Quik - Video Editor（Google Play下載）