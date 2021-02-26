Taption

替影片上字幕，目前最好用的「辨識工具」是什麼？最近小編發現一款有別於市面上「自動上字幕軟體」的工具 Taption，為什麼會說「有別於市面」呢？因為它除了「自動辨識字幕」之外，還具備「文字信心準確度」，也就是 Taption 會自動標出「覺得有可能錯誤」的字詞，讓我們要人工校閱時，能夠更加快速，如果你也有上字幕的需求，我個人認為這款確實是目前最好用的前幾名之一。如果你不介意有浮水印，另一款免費的上字幕工具 VEED.IO 辨識也相當精準。

自動上字幕

首先進入 Taption 官網後，可以透過點擊綠色按鈕來獲得「免費 15 分鐘」影片轉換（沒錯，不是免費工具）。

自動上字幕工具

可透過 Google 一鍵快速登入。

字幕辨識

登入後就可以上傳影片囉，上傳影片方式有兩種，可以直接上傳電腦中影片，或是貼上 YouTube 影片網址匯入。

影片上字幕

輸入影片名稱及主要語言後，很貼心的還可以選擇「字幕分段」方式，可透過字幕型式分段、發生者分段及文章型式分段。

影片上字幕

依照影片長度不同，字幕產生的時間也會不同，字幕辨識完畢後就可以在後台點擊進入編輯啦。

語音轉文字

上圖是字幕編輯畫面，直接點擊字幕就會跳到對應的時間軸，直接在文字欄位輸入文字就可以進行編輯，設計非常直覺，而且會「即時儲存」編輯好的字幕，不怕突然一個當機就前功盡棄。

影片轉字幕

首段提到，我個人覺得最厲害的就是「文字信心」，一般透過字幕辨識工具後，還要人工校對，Taption 的文字信心功能，會將自己的辨識結果較沒信心的用顏色標記出來，人工校對時可以先從有顏色的地方開始校對，當然黑色文字部分也不一定百分之百正確，但的確能夠大大減輕人工校對所耗費的精力～

正確率的部分算是相當高，不過若有中英夾雜的情形，就與市面上其他字幕辨識工具一樣，出現錯誤的機率就會偏高，但是可以理解目前技術上的限制就在這邊～或許這就是語音辨識還無法取代人類的地方。

字幕編輯小技巧：

1. 可直接對文字做修改，文字將自動同步影片對應時間
2. 按「Enter」來分段
3. 按「發聲者」可以客製化此段的發聲者
4. 編輯相關設定可在上方「設置」做調整
5. 請使用Chrome瀏覽器來編輯(不支援Internet Explorer & FireFox)
6. 在文字上點兩下讓影片從此處撥放
7. 當選字詞並做更改時可使用『全部替換』和『個人AI辭典』

影片自動上字幕App

輸出字幕後，除了 srt 檔之外，還可以選擇 .txt、.pdf、.vtt 及 .mp4，最令我覺得驚喜的就是可直接輸出影片檔！

Taption

輸出後可以直接獲得帶有字幕（無矩形背景）的影片！這代表著在後製影片時，所有特效、剪接都完成後，最後一步上字幕在 Taption 上面處理完，就可以上架影片啦！

Taption

當然如此好用的服務不可能無償使用～上圖是小編在 Taption 找到的價格表，最低花費是轉換 60 分鐘的影片只要花 240 元台幣，我個人覺得相當划算～有需要的朋友可以用註冊送的免費 15 分鐘去試用看看唷，連結在下面趕快過去試試吧！

傳送門：Taption 自動上字幕

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Taption 自動上字幕工具＋綿密的時間軸標記，自動化標出可能辨識錯誤區域 參考資料

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7種超好用的自動上字幕軟體幫你省下90%的時間| Tim-小踢開課中
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