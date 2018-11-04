私密照片鎖在第三方 App 怕有後門？今天要跟大家分享，用 iPhone 內建的小功能，就能安全鎖住私密照片，私密照不只是是大家想歪的私密照，也可以是有信用卡號碼的照片、銀行存摺等，今天分享的鎖照片小技巧支援輸入密碼、提示功能，不用擔心忘記密碼，此外也支援臉部解鎖功能，根本密碼也不需要輸入就能解鎖照片啦！這麼好用的功能被蘋果藏的很深，大家要學好學滿喔！
△ 接著當然就是選擇自己想要加密的照片囉！可以多選沒有問題～選完照片之後，點擊右上方（右圖）的分享箭頭。
△ 並找到「鎖定備忘錄」圖示，輸入密碼、確認密碼，最後再輸入提示之後，就可以鎖定備忘錄啦，可以將臉部辨識的選項打開，未來開啟這本加密相簿，連密碼都不需要輸入就可以打開啦，但是可別忘了，現在的臉部辨識可以記住兩張臉，如果不想給另一半看到的話，你懂的，臉部辨識解鎖或許不是最好的選項 XD
△ 上圖就是加密後的介面啦，按一下右上方的鎖頭，就可以輸入密碼或臉部辨識解鎖，再按一下就可以再次上鎖啦～到這裡為止，就算是完成照片加密，但相簿中的私密照片並不會自動刪除，記得要再去手動刪除！
△ 未來也可以將經過加密的照片下載回來，方法是長按照片，點擊「分享」，最後按下「儲存影像」就完成囉～我覺得這個方法最大的優勢就是原生，不經過第三方加密，整個就是安全度、信任度大提升，比起第三方加密 APP，心理上也相對有安全感很多！當然最重要的，不管什麼方法，重要照片還是要自己保護好！