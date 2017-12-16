【iOS】 Cleen 遊戲化整理相簿圖片，一不小心就清完大量無用照片

2017-12-16 02:31:44 9M87
Cleen 照片整理 iPhone 推薦APP

Cleen 是一款幫助大家清相簿的 APP，在 iPhone 裡面整理相簿有太多繁雜的步驟，相信大家刪照片或是整理相簿的時候，會發現很多不方便的地方，像是垃圾桶在右下角很難按、多張刪除的縮圖太小不確定要不要刪等等，Cleen 結合了交友 APP 的特色，遇到喜歡的向上滑，不喜歡的向下滑這種類似的功能，應用在相片整理上，用這種方式整理相片除了變快之外，也比較不會睡著ＸＤ

Cleen：https://itunes.apple.com/cn/app/cleen/id926163661?mt=8
Cleen 照片整理 iPhone 推薦APP

△ 開啟後會直接看到所有照片，往上滑表示最愛、下滑表示刪除。

上滑 下滑 刪除照片 照片加入最愛

△ 左滑表示還沒想好先放著，全部滑完之後點擊下面的垃圾桶圖示刪除。

刪除照片 復原照片 確認刪除 Cleen iPhone

△ 選擇左下角 Delete All 刪除全部照片，按下刪除照片就清乾淨啦～

Cleen 照片整理 iPhone 推薦APP

△ 清完之後還會秀個圖表，讓你看看這次的清理成果圖～

Cleen：https://itunes.apple.com/cn/app/cleen/id926163661?mt=8


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