影音轉檔需求提升，大家的電腦裡面是否也有一套滿意的影音轉檔工具呢？這次限時免費的是 AnyMP4 MP4 Converter 影音轉檔工具，除了基本的影音轉檔功能之外，還有具備影像旋轉、裁切、強化與浮水印等等功能，簡單說就是很實用的一款，若偶爾才有這樣的需求，那麼記得收下來，避免需要使用時找不到好用的工具唷！

△ 進入活動頁面後，填入自己的名稱與信箱，勾選下方的隱私條款，最後點選 Get Free Registration Code。

△ 去信箱收信，應該就可以馬上收到這次活動的 AnyMP4 MP4 Converter 軟體序號囉！安裝版與免安裝版可以到文末直接下載。

△ 開啟軟體後貼上剛剛所取得的序號，點選 Register 來註冊。

△ 應該就可以看到註冊成功的通知視窗囉！

△ AnyMP4 MP4 Converter 軟體的使用頗簡單的，將要轉檔的影片拖曳到視窗之內，基本上只要調整要輸出的影像格式，就可以 Convert 開始轉檔囉！

△ 支援輸出的檔案格式或是裝置很多，這個大家就可以自己篩選一下囉！

△ 基本的影片裁切功能也是具備的，若只是要擷取影像中的某一小段，就很方便。

△ 其他功能還有影片旋轉、2D 轉 3C、局部裁切、特效與浮水印功能，大家自己試試看很快就能上手囉！

https://www.anymp4.com/mp4-converter/

免安裝版：

AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.7z（GOOGLE下載）

AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.7z（1DRV下載）

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AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.7z（RAPIDGATOR下載）

AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.7z（MEGA下載）

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安裝版：

AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.exe（GOOGLE下載）

AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.exe（1DRV下載）

AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.exe（MEDIAFIRE下載）

AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.exe（RAPIDGATOR下載）

AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.exe（MEGA下載）

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