限時免費 AnyMP4 MP4 Converter 影音轉檔強化工具

影音轉檔需求提升，大家的電腦裡面是否也有一套滿意的影音轉檔工具呢？這次限時免費的是 AnyMP4 MP4 Converter 影音轉檔工具，除了基本的影音轉檔功能之外，還有具備影像旋轉、裁切、強化與浮水印等等功能，簡單說就是很實用的一款，若偶爾才有這樣的需求，那麼記得收下來，避免需要使用時找不到好用的工具唷！

限時免費：https://www.anymp4.com/special/gotd/mp4-converter/

限時免費 AnyMP4 MP4 Converter 影音轉檔強化工具

△ 進入活動頁面後，填入自己的名稱與信箱，勾選下方的隱私條款，最後點選 Get Free Registration Code。

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△ 去信箱收信，應該就可以馬上收到這次活動的 AnyMP4 MP4 Converter 軟體序號囉！安裝版與免安裝版可以到文末直接下載。

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△ 開啟軟體後貼上剛剛所取得的序號，點選 Register 來註冊。

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△ 應該就可以看到註冊成功的通知視窗囉！

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△ AnyMP4 MP4 Converter 軟體的使用頗簡單的，將要轉檔的影片拖曳到視窗之內，基本上只要調整要輸出的影像格式，就可以 Convert 開始轉檔囉！

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△ 支援輸出的檔案格式或是裝置很多，這個大家就可以自己篩選一下囉！

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△ 基本的影片裁切功能也是具備的，若只是要擷取影像中的某一小段，就很方便。

限時免費 AnyMP4 MP4 Converter 影音轉檔強化工具

△ 其他功能還有影片旋轉、2D 轉 3C、局部裁切、特效與浮水印功能，大家自己試試看很快就能上手囉！

https://www.anymp4.com/mp4-converter/

免安裝版：
AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.7z（GOOGLE下載）
AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.7z（1DRV下載）
AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.7z（MEDIAFIRE下載）
AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.7z（RAPIDGATOR下載）
AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.7z（MEGA下載）
檔案大小：33.55 MB

安裝版：
AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.exe（GOOGLE下載）
AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.exe（1DRV下載）
AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.exe（MEDIAFIRE下載）
AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.exe（RAPIDGATOR下載）
AnyMP4 MP4 Converter 7.2.30.exe（MEGA下載）
檔案大小：40.98 MB

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