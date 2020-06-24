YouTube Song Downloader

YouTube 下載的軟體其實非常的多，每一套都有自己獨特的功能，好一點的附加了轉檔功能，說穿了其實也都差不多，下載速度看自己的頻寬有多少，轉檔速度大多取決於自己電腦，那麼還有什麼可以特別的呢？YouTube Song Downloader 這軟體支援了 YouTube 的「音樂」以及「影片」的下載，搜尋結果支援直接的預覽，有下載及轉檔列表，更支整張專輯援批次下載。

YouTube Song Downloader

△ 軟體首頁上有熱門下載的音樂專輯，若想看看別人喜歡聽什麼，可以直接下載來聽。

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△ 搜尋介面可以輸入中英文搜尋，列表的呈現方式我覺得一目了然，當滑鼠移到清單上還會有簡易的縮圖顯示，可以直接點選下載，或是點選撥放來觀看。

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△ 下載的方式分為「Download Music」、「Download Video」與「Download Music & Video」，也就是可以分別下載音樂、影片或是兩者一起下載，點擊下載之後就可以開始下載。

YouTube Song Downloader

△ 要下載的會出現在下載列表之中，可以看到下載的進度，下載完成之後查看轉檔的進度。

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△ 下載之前可以先到設定內修改下載的資料夾，設定預設要下載的格式等等。

https://www.abelssoft.de/en/windows/multimedia/youtube-song-downloader

安裝版：
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檔案大小：85.19 MB

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