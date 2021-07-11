圖壓 圖片批次壓縮軟體

電腦壓縮圖片，你都用哪款軟體？最近小編發現「圖壓」圖片壓縮工具，用幾乎無損的方式壓縮，支援 PNG、JPG、GIF 及 SVG 格式，我自己也有常用的圖片壓縮工具，但是我自己用得只支援 PNG 格式，這款滿難得能夠支援如此多圖片格式且完全免費，系統支援 Windows、macOS，壓縮圖片大小的同時，還可以調整尺寸，介面和操作都很簡單乾淨，有圖片壓縮需求的朋友，非常推薦收下喔。PPDuck 圖片壓縮工具也滿多網友推薦的，自己用得習慣最重要～都下載下來比較看看哪款適合你吧。

Win10 批次壓縮照片

文章後方有提供載點，下載完畢後開啟就可以看到「圖壓」操作介面，基本上非常簡單，將圖片拉到灰色欄位就可以進行壓縮，下面則是調整圖片寬度、高度的欄位，若沒有要調整保持空白即可。

照片壓縮軟體免安裝

右下角則是壓縮程度，越往右拉就能把圖片壓的越小，但品質也會跟著降低，一般來說 4~5 左右就剛剛好。

圖壓

點擊「顯示更多設置」還能夠調整圖片格式，包含：WebP、PNG 及 JPG。此外，儲存位置、檔名後綴也可以在這裡修改。以下我們來看看幾張經過「圖壓」壓縮工具，處理過後的圖片效果吧。

照片壓縮軟體免安裝

這張原圖 1.1MB（左邊），壓縮後為 627KB（右邊），肉眼簡直看不出差異，卻節省了將近一半的空間。

圖壓下載

若是將壓縮程度調高一點，就可以得到更漂亮的壓縮結果，不過也可以看到右圖後方虛化背景，已經有一點雜訊出來了。

mac 圖片壓縮軟體

不過並不是每張圖片調高壓縮程度都會產生明顯的雜訊，但又能夠取得非常好的壓縮圖片，這邊就交給大家自己摸索出自己能接受的壓縮程度啦。

圖壓

「圖壓」完全免費就能有進階功能，比如說寬度、高度同時調整，這樣我就不用壓縮完圖片再另外開圖片編輯器調整大小，且 Windows 及 macOS 系統都支援，也可以批次壓縮圖片相當方便。載點準備在下面，有圖片壓縮需求的朋友趕快下載起來囉。

https://tuya.xinxiao.tech/

Windows 免安裝版：
圖壓 0.4.1.7z（GOOGLE下載）
圖壓 0.4.1.7z（1DRV下載）
圖壓 0.4.1.7z（MEDIAFIRE下載）
圖壓 0.4.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：45.73 MB

Mac 版本：
圖壓 0.4.1.dmg（GOOGLE下載）
圖壓 0.4.1.dmg（1DRV下載）
圖壓 0.4.1.dmg（MEDIAFIRE下載）
圖壓 0.4.1.dmg（MEGA下載）
檔案大小：75.09 MB

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