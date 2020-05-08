Optimizilla

壓縮圖片可以有效減少報告、簡報檔案的大小，並增加讀取速度。在不降低品質的狀態下，有效的壓縮大小是最理想的，因此小編今天要來跟大家推薦一款線上圖片無損壓縮工具 Optimizilla，不管任何電腦系統，只要開啟瀏覽器即可使用，可壓縮 PNG、JPG 圖片，支援批量壓縮一次最多 20 張，甚至還能夠自己調整壓縮品質 ~ 來看看你的肉眼辨識的出來哪張才是壓縮過的圖片嗎？若你壓縮的圖片大於 20 張，可以參考 : Pinyu 圖片無損壓縮無極限，實測節省達 90% 以上容量（Windows、Mac）

Optimizilla

進入 Optimizilla 首頁後，下方可以直接將要壓縮的圖片拖進去。

圖片壓縮工具推薦

小編特別測試了一下，一次最多可以壓縮 20 張，圖片格式為 PNG 及 JPG。上傳圖片後，圖片就會進行壓縮，可以從進度條中查看壓縮情形。

圖片無損壓縮

可以對每張圖片進行壓縮級別調整，預設是最佳的壓縮情形，若你覺得壓縮率不夠高，也可以進行手動調整直到滿意為止。調整完壓縮品質後，點選右下角的 APPLY 就可以啦。

線上圖片壓縮工具

圖片壓縮完畢後，按下下方的 Download All 就能夠下載所有圖片，解壓縮之後就可以使用啦！如果有需要的話，趕快把這個工具收下來，以後打開就能夠馬上使用囉。

Optimizilla 線上圖片壓縮工具：https://imagecompressor.com/zh/

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