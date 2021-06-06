WonderFox Photo Watermark 圖片浮水印工具

圖片如何新增浮水印呢？有很多工具都可以，像是我本人習慣使用 FastStone Image Viewer 這款工具，當然每個人的喜好會不同，只要自己覺得上手就是好工具唷！這次要和大家推薦的是 WonderFox Photo Watermark 專用的圖片浮水印工具，內建了文字浮水印、圖片浮水印、圖片效果、圖片邊框、圖片調整大小與重新命名的功能，這些功能足以滿足大家的使用需求，想試試看這款工具的朋友們別錯過囉！

限時免費：https://www.bitsdujour.com/software/wonderfox-photo-watermark

WonderFox Photo Watermark 圖片浮水印工具

△ 開啟 WonderFox Photo Watermark 的活動頁面之後，點選 GET IT FOR FREE 之後繼續。

WonderFox Photo Watermark 圖片浮水印工具

△ 之後點選 0 元的 WonderFox Photo Watermark。

WonderFox Photo Watermark 圖片浮水印工具

△ 最後進入結帳步驟，因為價格是 0 元，所以不會真的不會有結帳步驟，不過需要註冊網站的帳號。

WonderFox Photo Watermark 圖片浮水印工具

△ 完成結帳之後，就可以在信箱收到軟體下載點與這次的活動序號，或是可以直接到文末下載打包好的免安裝版。

WonderFox Photo Watermark 圖片浮水印工具

△ 開啟軟體後點選右上角的符號找到 Register 來進行註冊。

WonderFox Photo Watermark 圖片浮水印工具

△ 點選 Enter License 繼續。

WonderFox Photo Watermark 圖片浮水印工具

△ 貼上活動所取得的序號點選 Register 進行註冊。

WonderFox Photo Watermark 圖片浮水印工具

△ 看到以上畫面代表正確的註冊啟動軟體囉！

WonderFox Photo Watermark 圖片浮水印工具

△ WonderFox Photo Watermark 主要功能具備有文字浮水印、圖片浮水印、圖片效果、圖片邊框、圖片調整大小與重新命名，文字浮水印還內建了很多花俏的樣式，坦白說我覺得沒有那麼好看，不過或許很多人會愛這種效果，每個人感官不同囉！其他功能大家自己試試看，基本上操作難度不高，相當好上手唷！

https://www.videoconverterfactory.com/photo-watermark/

免安裝版：
WonderFox Photo Watermark 8.3.7z（GOOGLE下載）
WonderFox Photo Watermark 8.3.7z（1DRV下載）
WonderFox Photo Watermark 8.3.7z（MEDIAFIRE下載）
WonderFox Photo Watermark 8.3.7z（RAPIDGATOR下載）
WonderFox Photo Watermark 8.3.7z（MEGA下載）
檔案大小：33.77 MB

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