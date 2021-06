圖片如何新增浮水印呢?有很多工具都可以,像是我本人習慣使用 FastStone Image Viewer 這款工具,當然每個人的喜好會不同,只要自己覺得上手就是好工具唷!這次要和大家推薦的是 WonderFox Photo Watermark 專用的圖片浮水印工具,內建了文字浮水印、圖片浮水印、圖片效果、圖片邊框、圖片調整大小與重新命名的功能,這些功能足以滿足大家的使用需求,想試試看這款工具的朋友們別錯過囉!

△ 開啟 WonderFox Photo Watermark 的活動頁面之後,點選 GET IT FOR FREE 之後繼續。

△ 之後點選 0 元的 WonderFox Photo Watermark。

△ 最後進入結帳步驟,因為價格是 0 元,所以不會真的不會有結帳步驟,不過需要註冊網站的帳號。

△ 完成結帳之後,就可以在信箱收到軟體下載點與這次的活動序號,或是可以直接到文末下載打包好的免安裝版。

△ 開啟軟體後點選右上角的符號找到 Register 來進行註冊。

△ 點選 Enter License 繼續。

△ 貼上活動所取得的序號點選 Register 進行註冊。

△ 看到以上畫面代表正確的註冊啟動軟體囉!

△ WonderFox Photo Watermark 主要功能具備有文字浮水印、圖片浮水印、圖片效果、圖片邊框、圖片調整大小與重新命名,文字浮水印還內建了很多花俏的樣式,坦白說我覺得沒有那麼好看,不過或許很多人會愛這種效果,每個人感官不同囉!其他功能大家自己試試看,基本上操作難度不高,相當好上手唷!

https://www.videoconverterfactory.com/photo-watermark/

免安裝版:

WonderFox Photo Watermark 8.3.7z(GOOGLE下載)

WonderFox Photo Watermark 8.3.7z(1DRV下載)

WonderFox Photo Watermark 8.3.7z(MEDIAFIRE下載)

WonderFox Photo Watermark 8.3.7z(RAPIDGATOR下載)

WonderFox Photo Watermark 8.3.7z(MEGA下載)

檔案大小:33.77 MB