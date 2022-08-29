OptimizeImages

說到圖片壓縮，你會想到什麼工具？最近小編發現到一個猛猛的線上圖片壓縮工具 OptimizeImages，特別是如果你是站長、有經營自己的網站特別實用，比一般圖片壓縮工具多出「網頁掃描」功能，只要輸入網址，就可以一鍵掃描網站上的圖片並且提供報告，讓網站管理員可以看到網頁中還有哪些圖片能夠壓縮，甚至還能在報告中看到壓縮後提升了多少載入速度、節省了多少載入流量，提供 WebP、AVIF、PNG、JPG、SVG 及 GIF 圖片輸出格式，趕快來看看自己的網站還有沒有優化空間吧！

圖片無損壓縮

進入 OptimizeImages 首頁之後，可以看到有兩種匯入圖片的方式，左側可以輸入網址、右側則是上傳要壓縮的圖片，可以一次匯入多張沒有問題。

圖片壓縮

匯入圖片之後，就可以看到下方有各式的壓縮選項可以調整，包含：壓縮後進行轉檔（WEBP、AVIF）、SEO 選項、壓縮率、想要壓縮的來源格式篩選、加入浮水印等。

圖片線上壓縮

小編這裡使用輸入網址的方式，來掃描網頁中有待優化的圖片，它會自動匯入網頁中的所有圖片，點擊上方 Optimaze 即可進行壓縮。

圖片壓縮工具推薦

甚至還可以產生分析報告，讓使用者知道網站的圖片壓縮後，可以減少多少空間的消耗、載入時間降低多少等...

OptimizeImages

壓縮完成之後，按下上方的 Download All 就能打包下載全部壓縮完成的圖片囉，要單張下載也沒問題，比較特殊的是它還會產生具備 SEO 標籤的語法，連結小編放在下方，趕快去看看自己的頁面是否還有優化空間吧。

傳送門：OptimizeImages

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