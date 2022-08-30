想知道現在哪一款線上圖片轉檔工具最好用功能最齊全嗎？這款 Image Candy 最佳線上圖片萬能工具你一定要試試！Image Candy 是一個能夠解決任何圖檔問題的免費線上工具，不管是要圖片轉檔/壓縮/去背/添加浮水印等等你想得到的功能通通有，只要選擇要用的功能，將檔案上傳後就能快速搞定，並可同時處理多張圖片，現在就讓我們往下看幾個常見的功能介紹吧！其它好用的線上轉檔工具，請參考這篇：TinyWow 瑞士刀級別的線上萬能轉檔工具！

Image Candy 網站使用介紹

開啟 Image Candy 網站後，就能看到我們常見的轉檔、壓縮、去背、浮水印、縮放等 13 種功能。

Resize Image 調整圖片大小功能

小編就先拿 Resize Image（調整圖片大小）功能來說，選擇該功能後，就能點選「Add Files」上傳要調整大小的圖檔，可一次上傳多個。

圖片上傳成功後，便會進入編輯介面，左側會顯示圖片及尺寸，右側則可選擇自訂圖片寬/高像素或按比例調整，設定完成便可按下「RESIZE IMAGE」交給網站處理。

處理完畢後，便可點選「DOWNLOAD FILE」下載全部圖片的壓縮檔。

Remove background 圖片去背功能

若你要進行多張圖片去背工作的話，可點選 Remove background（圖片去背）功能，操作過程都一樣，好了就可以進行預覽，沒問題就可將圖片帶走。

Compress image 圖片壓縮功能

若要進行多張圖片壓縮的話，可點選 Compress image（圖片壓縮）功能，最高可將圖片無損壓縮到高達 85%，真的相當厲害。

Image converter 圖片轉檔功能

最後要介紹的這個 Image converter（圖片轉檔）功能，也是相當方便又常用，圖片上傳後，便可選擇要轉成 SVG、JPG、JPEG、PNG、PDF 這 5 種格式喔！對於圖片上有任何檔案處理問題的朋友，趕快點擊下方連結前往 Image Candy 網站來解決吧！

Image Candy： https://imgcandy.com/