Moo0 VideoConverter 如何使用 H.265 壓縮影片

要如何將影片檔案容量大小減少呢？其實有很多轉檔工具都可以完成，只是大多轉檔工具都是付費工具，這次來跟大家分享 Moo0 VideoConverter 這款免費工具，最大的好處是可以設定要將影片縮小多少 MB，這樣一來工具就可以自動化調整畫質，這次我實測一個 4K 的預告片，原本檔案大小為 0.97 GB，經過 H.265 實測壓縮後檔案只剩下 92 MB，真的是十倍的壓縮率，雖然一樣是 4K 的解析度，不過畫質當然有所犧牲，若是還想要兼顧些畫質的話，那該怎麼做呢？

Moo0 VideoConverter 如何使用 H.265 壓縮影片

這款工具打開就如此簡單，只要先設定好要轉換成的檔案格式，之後將影片拖曳進去之後就會開始轉檔。

Moo0 VideoConverter 如何使用 H.265 壓縮影片

支援的格式如下：

  • 影片格式：AVI、FLV、M4V、MKV、MOV、MP4、MPG、OGG、OGV、RM、SWF、TP、TS、WEBM、WMV and many more.
  • 影片編碼：H.263、H.264 (x264)、H.265、Mpeg2、Mpeg4 (DivX、XviD and its own)、RV10、Theora、VP8、WMV (v7、v8) and many more.
  • 音樂格式編碼：3G2、3GP、AAC、AC3、ADPCM、AIFF、AMR (NB、WB)、AU、FLAC、GSM、M4A、MP3、MP4、OGG、PCM、RA、VORBIS、WAVE、WMA and many more.

Moo0 VideoConverter 如何使用 H.265 壓縮影片

若是需要比較好的壓縮品質，必須到進階模式來設定，譬如說想要有比較好的影片壓縮率，可以選擇 x265 也是 H.265 的壓縮，畫質部分可以依照畫質、檔案大小的方式來設定，依照檔案大小方式是其他軟體必較少見的功能，都使先轉檔後才知道檔案大小，這款工具可以先設定，轉出來就是你想要的檔案大小，當然畫質要好還是有細節可以調整的，譬如說 x265 的壓縮，也可以更改 FPS，譬如原本我要轉檔的 4K 影片是 60FPS，其實只要減少到 30FPS 檔案大小就可以直接砍半，或是可以降低影片的解析度到 720P 之類的，解析度縮小的相對就會對細節就無法看太清楚^^。

Moo0 VideoConverter 如何使用 H.265 壓縮影片

這工具還有個不錯的功能，就是它可以有測試模式，可以先轉檔個幾秒就好，這樣馬上可以針對畫質的設定做調整，相對是個非常省時的實用設定。

Moo0 VideoConverter 如何使用 H.265 壓縮影片

上圖是原本 0.97GB 檔案大小 4K 影片截圖的縮圖，右下角的眼睛是 300x300 的裁切；下圖是經過壓縮影片的截圖縮圖，檔案大小為 92MB 4K 解析度。

Moo0 VideoConverter 如何使用 H.265 壓縮影片

其實肉眼就能看出畫質差距，那你說 92MB 的影片畫質真的很差嗎？其實我覺得尚可以接受，基本上還可以看的，若是放到小小的手機螢幕上，甚至還不會覺得畫質很差，以上好用的簡單的影片轉檔工具推薦給大家囉！

http://www.moo0.com/software/VideoConverter/

免安裝版：
Moo0 VideoConverter 1.28.7z（GOOGLE下載）
Moo0 VideoConverter 1.28.7z（1DRV下載）
Moo0 VideoConverter 1.28.7z（MEDIAFIRE下載）
Moo0 VideoConverter 1.28.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：18.42 MB

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