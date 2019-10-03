影音轉檔你都用哪一款 App？今天要跟大家分享這款 Video to Video 是一款免費萬用轉檔工具，幾乎支援所有影音格式，支援輸出超過 700 種格式，例如常見的：AVI, DivX, Xvid, mpeg-4, mp3, aac, ac3, wav, m4a 等，甚至還內建 DVD 燒錄工具，支援將轉檔好的影片直接燒入光碟中，這款小巧實用的萬用轉檔工具不輸格式工廠，立馬下載下來以備不時之需！

Video to Video 功能快速看

完全免費使用

支援 200 多種輸入格式

支持超過 700 種輸出格式

影片轉檔支援豐富輸出格式：AVI、DivX、Xvid、mpeg-4、AVC / H264、mpeg、mpeg2、MOV、WMV、3GP、3GP2、MKV、WEBM、SWF、FLV、RM、AS、GIF ，DV ...

支持許多輸出音頻文件：mp2、mp3、aac、ac3、wav、m4a、Vorbi、3gpp、flac、mmf、iff、au ...

支援轉檔幾乎所有現有的影片和音訊文件

內建的 DVD 燒錄工具

△ 文末有安裝檔、免安裝檔可以下載，下載之後打開第一件事情是選擇語言，雖然說只有簡體中文，但總比英文好 XD 選擇之後按下 OK 就可以開始使用囉！

△ 接著點擊左上方「添加視頻」，將要轉檔的影片新增到 Video to Video 中。

△ 支援轉檔的影片格式包含常見的 AVI、MP4、MOV、FLV 等 36 種格式，基本上現有的影片格式，幾乎通通都支援啦！完整的影片輸入格式如下：

3g2、3gp、4xm、IFF、ISS、MTV、RoQ、a64、aac、ac3、act、adf、adts、adx、aea、aiff、alaw、amr、anm、apc、ape、applehttp、asf、asf_stream、ass、au、avi、avm2、avs、bethsoftvid、bfi、bin、bink、bit、bmv、c93、caf、cavsvideo、cdg、crc、daud、dfa、dirac、dnxhd、dshow、dsicin、dts、dv、dvd、dxa、ea、ea_cdata、eac3、f32be、f32le、f64be、f64le、ffm、ffmetadata、film_cpk、filmstrip、flac、flic、flv、framecrc、framemd5、g722、g723_1、g729、gif、gsm、gxf、h261、h263、h264、ico、idcin、idf、image2、image2pipe、ingenient、ipmovie、ipod、ismv、iv8、ivf、jv、latm、lavfi、lmlm4、loas、lxf、m4v、matroska、matroska,webm、md5、microdvd、mjpeg、mkvtimestamp_v2、mlp、mm、mmf、mov、mov,mp4,m4a,3gp,、mp2、mp3、mp4、mpc、mpc8、mpeg、mpeg1video、mpeg2video、mpegts、mpegtsraw、mpegvideo、mpjpeg、msnwctcp、mulaw、mvi、mxf、mxf_d10、mxg、nc、nsv、null、nut、nuv、ogg、oma、pmp、psp、psxstr、pva、qcp、r3d、rawvideo、rcv、rl2、rm、rpl、rso、rtp、rtsp、s16be、s16le、s24be、s24le、s32be、s32le、s8、sap、sbg、sdp、segment、shn、siff、smjpeg、smk、sol、sox、spdif、srt、svcd、swf、thp、tiertexseq、tmv、truehd、tta、tty、txd、u16be、u16le、u24be、u24le、u32be、u32le、u8、vc1、vc1test、vcd、vfwcap、vmd、vob、voc、vqf、w64、wav、wc3movie、webm、wsaud、wsvqa、wtv、wv、xa、xbin、xmv、xwma、yop、yuv4mpegpipe

△ 音訊文件的部分，大家常用的 MP3、AAC、WAV、FLAC 等也通通都支，基本上你有影音轉檔的需求，下載這一套工具就足夠用一輩子啦，幾乎沒有不支援的格式。另外還有針對 iPhone、Android 等各種裝置調整好的尺寸，一個按鍵就可以轉換到你需要的格式與大小。如果你想要將轉檔好的影片燒錄到 DVD 中的話，可以按下最上方「工具列」的刻錄 DVD 視頻，來進行燒錄的動作～總而言之，將 Video to Video 下載起來，影音轉檔從此沒有煩惱啦！

http://www.videotovideo.org/

免安裝版：

Video to Video Converter 2.9.6.10.7z（GOOGLE下載）

Video to Video Converter 2.9.6.10.7z（1DRV下載）

Video to Video Converter 2.9.6.10.7z（MEDIAFIRE下載）

Video to Video Converter 2.9.6.10.7z（RAPIDGATOR下載）

Video to Video Converter 2.9.6.10.7z（本站下載）

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