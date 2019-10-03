LINE 追劇機器人

LINE 機器人可以為生活帶來什麼便利？今天要來跟大家分享「阿明」LINE 機器人，它跟以前分享過的機器人比較不同，屬於綜合類型的機器人，有各式各樣的趣味功能，例如：抽正妹照片、看當月熱門電影、看每日星座運勢等，隨時隨地打開 LINE 就可以得知這些資訊，還支援加入群組，讓「阿明」成為同事、朋友 LINE 群組裡面的話題性「人物」！你也可以參考：LINE Bot Orz 機器人，辦公室群組一定要邀請入群的工具

LINE 阿明機器人

△ 首先在 LINE 新增好友頁面，輸入「@oyh1949a」來新增機器人，新增之後在對話視窗輸入「功能表」來查看所有阿明機器人的功能。

LINE 星座機器人

LINE 電影機器人

△ 第一個就是最熱門的功能：抽卡功能，輸入「抽」就會隨機給你一張正妹照，如果想看帥哥照的話，輸入「帥」就可以啦 XD 一次一張太少？輸入「抽抽抽抽抽」一次會吐給你 5 張。

LINE BOT

△ 另外還有本週新電影，工作太忙、時間卻一直在走，沒時間跟上新電影，來問阿明就知道啦～

LINE 追劇機器人

△ 還有唐老師的每日星座運勢，直接輸入自己的星座就可以查看自己的星座啦，除了上面這些功能之外，還有熱門台劇、韓劇、日劇等其他有趣、實用的功能，大家可以自己探索囉！

LINE 美食機器人

△ 自己跟機器人互動太單調嗎？直接把「阿明」加進群組裡面，讓群組裡面的好友、同事跟他一起互動，可以成為茶餘飯後的話題，好處就是...每次打開群組都是一連串的「抽」，開群組就有美女圖可以欣賞，賞心悅目也是不錯啦 XD 趕快把阿明列入你的 LINE 好友名單吧～

LINE 阿明機器人，抽美女 / 看電影 / 戲劇 / 每日星座運勢 相關文章

訪客留言

LINE 阿明機器人，抽美女 / 看電影 / 戲劇 / 每日星座運勢 參考資料

Line 機器人大集合，翻譯、占卜、天氣、輻射線查詢一網打盡 - 海芋小站
「Line」是一個非常有用的程式，可以拿來聊天、發送可愛圖片，我想這個程式不需多介紹，大家也都知道。而這個程式其實還像其它的程式，藏有隱藏的機器人功能，而目前的機器人數量其實並不多，但是已經夠用了，如中日翻譯、英日翻譯、日韓翻譯 ...
快聘請一位免錢機器人到手機裡Line Orz 聊天機器人-每天都要 ...
機器人是現在的趨勢，現在讓你的手機多一個機器人是可行滴，現在只要 ... 更酷的是它還會幫你自動產生長輩圖、正妹、帥哥圖喔 只要打開LINE 的&nbsp;...
阿明機器人- 感謝大家的支持， 目前LINE粉絲已來到45000人 ...
感謝大家的支持， 目前LINE粉絲已來到45000人以上，還請大家推廣應用~~~???? 將來會陸陸續 ... 星座修正【摩羯座】或【魔羯座】皆可同時查詢星座運勢。 ... 阿明機器人.
阿明機器人 - 首頁 | Facebook
Q2:我加了阿明，為啥他都沒回應??? A:目前LINE有限制一個群組內無法存在兩個機器人回應，所以有另外一個機器人，阿明就無法說話了喔~~~ ???? ps.如果你覺得阿明好用，想要贊助創作者，可以做點小愛心捐助喔~~~
line行銷廣告版位費用LINE@ 機器人客服平台
LINE聊天機器人，讓您輕鬆經營粉絲、line行銷無需外部連結即可在Line購物與預約、手機就是會員卡。分眾行銷，粉絲好友分眾，降低Line好友封鎖率，節省廣告成本、自動回覆節省人力，line行銷免跳出可線上購物與線上預約，客戶資料保存無煩惱，既有 ... ...
阿明機器人- 1.新增可手動輸入星座別，取得每日星座運勢，直接 ...
等，將取得當日星座運勢與整體、愛情、事業、財運等運勢。 ... 號外~????號外~ 阿明機器人，LINE粉絲破7萬囉????~~ 感謝大家對阿明的支持與愛護， 將持續擴大內容與增加&nbsp;...
阿明機器人- 【新功能上線】 1.猛男帥哥圖的指令改為 ... - Facebook
8月20日20:47. 號外~????號外~ 阿明機器人，LINE粉絲破7萬囉????~~ 感謝大家對阿明的支持與愛護， 將持續擴大內容與增加資料.... 感謝大家支持.... .
用LINE也能看謎片！ LINE BOT「紳士狗」紅到一度掛點！ - 生活 - 自由時報電子報
〔3C科技頻道／綜合報導〕聊天機器人（Chatbot）是未來的大趨勢，不少社群媒體、即時通訊平台都已經開始採用，以提供給用戶更便利的功能。雲林科技大學一名學生就自製了 Line 聊天機器人「紳士狗」，只要在對話框輸入關鍵字，就會自動推送 ...
LINE Robot Orz 機器人 | 綠色工廠 - 綠色工廠 提供你豐富的軟體、3C、美食旅遊、單車、生活綜合資訊
Line 機器人 Orz 讓群組變得更熱鬧，內建許多關鍵字，只要有人輸入觸發關鍵字後，就會得到機器人回應，目前超夯的功能是類似 Dcard 的抽卡功能，另外還有油價、天氣、星座運勢、發票中獎號碼等查詢功能，另外找美食絕對是辦公室群組必玩的功能 ... ...
開發LINE聊天機器人不可不知的十件事 - LINE ENGINEERING
LINE於2016年9月推出Messaging API之後，越來越多開發者投入心力設計各式各樣功能的LINE聊天機器人。然而，撰寫一個LINE聊天機器人除了要有好的應用情境之外，資訊技術上還必須注意一些重要的細節，以免設計出來的聊天機器人上線後無法正常運作。本文 ... ...