LINE 機器人可以為生活帶來什麼便利？今天要來跟大家分享「阿明」LINE 機器人，它跟以前分享過的機器人比較不同，屬於綜合類型的機器人，有各式各樣的趣味功能，例如：抽正妹照片、看當月熱門電影、看每日星座運勢等，隨時隨地打開 LINE 就可以得知這些資訊，還支援加入群組，讓「阿明」成為同事、朋友 LINE 群組裡面的話題性「人物」！你也可以參考：LINE Bot Orz 機器人，辦公室群組一定要邀請入群的工具

△ 首先在 LINE 新增好友頁面，輸入「@oyh1949a」來新增機器人，新增之後在對話視窗輸入「功能表」來查看所有阿明機器人的功能。

△ 第一個就是最熱門的功能：抽卡功能，輸入「抽」就會隨機給你一張正妹照，如果想看帥哥照的話，輸入「帥」就可以啦 XD 一次一張太少？輸入「抽抽抽抽抽」一次會吐給你 5 張。

△ 另外還有本週新電影，工作太忙、時間卻一直在走，沒時間跟上新電影，來問阿明就知道啦～

△ 還有唐老師的每日星座運勢，直接輸入自己的星座就可以查看自己的星座啦，除了上面這些功能之外，還有熱門台劇、韓劇、日劇等其他有趣、實用的功能，大家可以自己探索囉！

△ 自己跟機器人互動太單調嗎？直接把「阿明」加進群組裡面，讓群組裡面的好友、同事跟他一起互動，可以成為茶餘飯後的話題，好處就是...每次打開群組都是一連串的「抽」，開群組就有美女圖可以欣賞，賞心悅目也是不錯啦 XD 趕快把阿明列入你的 LINE 好友名單吧～