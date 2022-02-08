LINE 免費貼圖

2 月份有哪些限時免費 LINE 貼圖可以下載呢？這邊小編幫大家整理 6 款新年免費 LINE 貼圖，包含：野生喵喵怪新年賀歲動態貼圖、桔醬＆貝果、打開宅神爺 換你當大爺、包大山、哈囉兔兔的農場生活貼圖、貓先生與朋友們，趕快挑一款下載起來，跟朋友、客戶拜年一個貼圖就搞定。

（以下順序由下載截止日期由近至遠排列）


1. 熊大上菜×野生喵喵怪新年賀歲動態貼圖

野生喵喵怪新年賀歲動態貼圖

下載期限：2022/2/25 止
使用期限：90 天
下載：熊大上菜×野生喵喵怪新年賀歲動態貼圖
備註：達成指定條件即可免費下載

2. LINE購物直播 × 桔醬＆貝果

桔醬 貝果 LINE 貼圖

下載期限：2022/2/25 止
使用期限：90 天
下載：LINE購物直播 × 桔醬＆貝果
備註：加入官方帳號好友即可免費下載

3. 打開宅神爺 換你當大爺

打開宅神爺 換你當大爺

下載期限：2022/2/25 止
使用期限：180 天
下載：打開宅神爺 換你當大爺
備註：加入官方帳號好友即可免費下載

4. 新光三越　×　包大山

包大山

下載期限：2022/2/26 止
使用期限：180 天
下載：新光三越　×　包大山
備註：加入官方帳號好友即可免費下載

5. LINE熊大農場-哈囉兔兔的農場生活貼圖

哈囉兔兔的農場生活貼圖

下載期限：2022/2/26 止
使用期限：90 天
下載：LINE熊大農場-哈囉兔兔的農場生活貼圖
備註：達成指定條件即可免費下載

6. LINE VOOM × 貓先生與朋友們

貓先生與朋友們

下載期限：2022/3/2 止
使用期限：90 天
下載：LINE VOOM × 貓先生與朋友們
備註：達成指定條件即可免費下載

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