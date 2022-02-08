2 月份有哪些限時免費 LINE 貼圖可以下載呢？這邊小編幫大家整理 6 款新年免費 LINE 貼圖，包含：野生喵喵怪新年賀歲動態貼圖、桔醬＆貝果、打開宅神爺 換你當大爺、包大山、哈囉兔兔的農場生活貼圖、貓先生與朋友們，趕快挑一款下載起來，跟朋友、客戶拜年一個貼圖就搞定。

（以下順序由下載截止日期由近至遠排列）

1. 熊大上菜×野生喵喵怪新年賀歲動態貼圖

下載期限：2022/2/25 止

使用期限：90 天

下載：熊大上菜×野生喵喵怪新年賀歲動態貼圖

備註：達成指定條件即可免費下載

2. LINE購物直播 × 桔醬＆貝果

下載期限：2022/2/25 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物直播 × 桔醬＆貝果

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

3. 打開宅神爺 換你當大爺

下載期限：2022/2/25 止

使用期限：180 天

下載：打開宅神爺 換你當大爺

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

4. 新光三越 × 包大山

下載期限：2022/2/26 止

使用期限：180 天

下載：新光三越 × 包大山

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

5. LINE熊大農場-哈囉兔兔的農場生活貼圖

下載期限：2022/2/26 止

使用期限：90 天

下載：LINE熊大農場-哈囉兔兔的農場生活貼圖

備註：達成指定條件即可免費下載

6. LINE VOOM × 貓先生與朋友們

下載期限：2022/3/2 止

使用期限：90 天

下載：LINE VOOM × 貓先生與朋友們

備註：達成指定條件即可免費下載