不論你的電腦容量買多大，但...總是有限的對吧？當電腦跳出提醒，跟你說容量即將不足的那一天，該從哪邊刪起呢？沒用的檔案都刪光了之後，就是抓「重複檔案」啦！最近小編發現 Duplicate File Finder Plus 重複檔案搜尋工具，它不僅僅是從檔名下手，而是精準的掃描檔案內容，100% 抓出重複內容的檔案，這款工具原價台幣破千元，目前正推出限時免費活動，現在取得就能夠取得 1 年份的免費授權，一年後怎麼辦呢？這類型的軟體不定期會推出限免活動，而且電腦也不會天天都容量不足，所以說先下載起來就對啦。另一款老牌的重複檔案掃描工具 AllDup 也滿推薦的，看哪一款你用的比較習慣選一款來用吧。

首先到文章後方下載 Duplicate File Finder Plus，然後進行安裝，很難得的是它竟然支援繁體中文。

開啟 Duplicate File Finder Plus 之後，點選下方的「許可證」來啟用序號。

這次的序號都一樣，有需要的人請開燈複製D2FP-GA20210612-NWDN

看到上面的視窗，就代表序號啟用成功囉，目前官方並沒有表示什麼時候會結束，所以請大家盡快啟用啦。

搜尋重複檔案時，可以重複檔案時，可以整台電腦搜尋，也可以針對某檔案、資料夾進行搜尋，甚至還可以只搜尋特肥的重複檔案，設定好自己搜尋的條件之後，點選右下方的「立即搜尋」按鈕就可以開始揪出重複檔案啦。

等待搜尋完成後，就可以看到電腦裡面滿滿的重複檔案啦！不搜尋還不知道，一搜尋就發現 3.83GB 的空間，被這些重複檔案吃掉啦，載點幫大家放在下面，趕快下載起來，找找看自己電腦中的重複文件吧，或許可以意外清出不少空間。

Duplicate File Finder Plus 功能特色整理：

- 比對檔案內容，結果 100% 準確

- 內置高速比較演算法

- 智慧選擇：自動勾選不需要的檔案

- 極易使用：只需按一下即可獲得結果

- 靈活的掃描源：驅動器、資料夾、檔案、大小及類型

- 可存儲 / 載入重複檔案搜尋結果

https://duplicatefilefinder4pc.com/

免安裝版：

Duplicate File Finder Plus 17.1.7z（GOOGLE下載）

Duplicate File Finder Plus 17.1.7z（1DRV下載）

Duplicate File Finder Plus 17.1.7z（MEDIAFIRE下載）

Duplicate File Finder Plus 17.1.7z（RAPIDGATOR下載）

Duplicate File Finder Plus 17.1.7z（MEGA下載）

檔案大小：373 KB