螢幕錄影一直都是很多人需求的軟體，因為太多的電腦操作教學需要螢幕錄影的輔助，尤其現在更是影音時代，坦白說文字內容比較不吃香，這次限時免費的 ZD Soft Screen Recorder 螢幕錄影工具我覺得很不錯，說起來功能是頗完善的，有螢幕截圖、螢幕錄影、遊戲錄影、視訊鏡頭錄影、麥克風錄音、螢幕書寫、滑鼠捕捉、自訂 LOGO、影片剪才與合併等功能，雖然軟體介面試英文的，但是我覺得非常好上手，而且能錄製到 120 FPS 的影片，畫面的流暢度真的比較好，有需求螢幕錄影的朋友們，這次限時免費別錯過！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/zd-soft-screen-recorder-giveaway-coupon-sale

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ZD SOFT SCREEN RECORDER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 軟體開啟後的介面，這時候只要將軟體關閉，他就會跳出註冊視窗。

△ 從註冊視窗可以看到註冊版的功能差異，想要沒有限制的使用，當然還是註冊版比較好，這時候請點選 Register Now。

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ 軟體的操作簡單用文字敘述一下，紅色大圓圈就是錄影，相機是拍照，綠線是錄影範圍，可以用用滑鼠調整範圍大小，上圖手指由左至右分別是錄製聲音、錄製麥克風、錄製視訊鏡頭、錄製滑鼠、開啟錄影檔案與設定，最下方一排功能是可以在錄影範圍內繪圖，功能包含有文字、線條、箭頭、方框、圓框、畫筆、有順序的印章與橡皮擦。

△ 再來看看所有設定，就可以窺探有那些功能可以應用，這裡比較值得一提的是 Frame rate 的設定，最高可以支援到 120 FPS 的錄影，以前我常用的螢幕錄影工具只有 30 FPS，畫面就會看起來頓頓卡卡的，120 FPS 螢幕錄影畫面就會非常的順暢。

△ 有內建檔案管理工具，可以從這裡管理錄製的檔案，上方有影片剪裁與影片合併的功能。

△ 影片剪裁很基本的功能，設定開始與結束的範圍之後，打勾即可完成。

△ 錄製出來的影片，看看詳細的內容，的確是 120 FPS 沒錯唷！！！

△ 所有功能一覽，提供給大家參考。

http://www.zdsoft.com/screen-recorder.html

免安裝版：

ZD Soft Screen Recorder 11.1.16.7z（MEDIAFIRE下載）

ZD Soft Screen Recorder 11.1.16.7z（ZIPPYSHARE下載）

ZD Soft Screen Recorder 11.1.16.7z（GOOGLE下載）

ZD Soft Screen Recorder 11.1.16.7z（1DRV下載）

ZD Soft Screen Recorder 11.1.16.7z（本站下載）

檔案大小：5.53 MB

安裝版：

ZD Soft Screen Recorder.exe（SHAREWAREONSALE下載）

ZD Soft Screen Recorder.exe（MEDIAFIRE下載）

ZD Soft Screen Recorder.exe（ZIPPYSHARE下載）

ZD Soft Screen Recorder.exe（GOOGLE下載）

ZD Soft Screen Recorder.exe（1DRV下載）

檔案大小：8.48 MB