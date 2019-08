螢幕錄影一直都是很多人需求的軟體,因為太多的電腦操作教學需要螢幕錄影的輔助,尤其現在更是影音時代,坦白說文字內容比較不吃香,這次限時免費的 ZD Soft Screen Recorder 螢幕錄影工具我覺得很不錯,說起來功能是頗完善的,有螢幕截圖、螢幕錄影、遊戲錄影、視訊鏡頭錄影、麥克風錄音、螢幕書寫、滑鼠捕捉、自訂 LOGO、影片剪才與合併等功能,雖然軟體介面試英文的,但是我覺得非常好上手,而且能錄製到 120 FPS 的影片,畫面的流暢度真的比較好,有需求螢幕錄影的朋友們,這次限時免費別錯過!

限時免費:https://sharewareonsale.com/s/zd-soft-screen-recorder-giveaway-coupon-sale

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ZD SOFT SCREEN RECORDER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 軟體開啟後的介面,這時候只要將軟體關閉,他就會跳出註冊視窗。

△ 從註冊視窗可以看到註冊版的功能差異,想要沒有限制的使用,當然還是註冊版比較好,這時候請點選 Register Now。

△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 Activate 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 軟體的操作簡單用文字敘述一下,紅色大圓圈就是錄影,相機是拍照,綠線是錄影範圍,可以用用滑鼠調整範圍大小,上圖手指由左至右分別是錄製聲音、錄製麥克風、錄製視訊鏡頭、錄製滑鼠、開啟錄影檔案與設定,最下方一排功能是可以在錄影範圍內繪圖,功能包含有文字、線條、箭頭、方框、圓框、畫筆、有順序的印章與橡皮擦。

△ 再來看看所有設定,就可以窺探有那些功能可以應用,這裡比較值得一提的是 Frame rate 的設定,最高可以支援到 120 FPS 的錄影,以前我常用的螢幕錄影工具只有 30 FPS,畫面就會看起來頓頓卡卡的,120 FPS 螢幕錄影畫面就會非常的順暢。

△ 有內建檔案管理工具,可以從這裡管理錄製的檔案,上方有影片剪裁與影片合併的功能。

△ 影片剪裁很基本的功能,設定開始與結束的範圍之後,打勾即可完成。

△ 錄製出來的影片,看看詳細的內容,的確是 120 FPS 沒錯唷!!!

△ 所有功能一覽,提供給大家參考。

http://www.zdsoft.com/screen-recorder.html

免安裝版:

ZD Soft Screen Recorder 11.1.16.7z(MEDIAFIRE下載)

ZD Soft Screen Recorder 11.1.16.7z(ZIPPYSHARE下載)

ZD Soft Screen Recorder 11.1.16.7z(GOOGLE下載)

ZD Soft Screen Recorder 11.1.16.7z(1DRV下載)

ZD Soft Screen Recorder 11.1.16.7z(本站下載)

檔案大小:5.53 MB

安裝版:

ZD Soft Screen Recorder.exe(SHAREWAREONSALE下載)

ZD Soft Screen Recorder.exe(MEDIAFIRE下載)

ZD Soft Screen Recorder.exe(ZIPPYSHARE下載)

ZD Soft Screen Recorder.exe(GOOGLE下載)

ZD Soft Screen Recorder.exe(1DRV下載)

檔案大小:8.48 MB