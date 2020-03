影音時代來臨,就連電腦的操作教學都有人會錄製下來,這是最適合教學的方式,RecMaster 就是一款很簡單使用的螢幕錄影軟體,他可以錄製你在遊戲時的畫面,錄製全螢幕的畫面,甚至搭配上視訊鏡頭的畫面,可以搞得自己好像直播主那樣,錄影還支援到 60FPS 的流暢畫面,雖然這款介面只有英文,不過快速好上手,限時免費大家可以趁此收下唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD RECMASTER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選上方選單的 Register,將剛剛所取得的序號填入,點選 Activate Now 啟動。

△ RecMaster 啟動之後,就可以看到原本FREE 的版本變成 PRO 專業版,看到 PRO 就代表啟用成功囉!主要功能有遊戲模式、全螢幕錄影、區塊錄影、視訊鏡頭與錄製電腦聲音。

△ 錄製時可以調整格式,影音格式支援 MP4、AVI 與 FLV,Frame Rate 最高支援到 60FPS,音訊來源可以選擇系統聲音或是麥克風,調整好設定之後,點選右下角的 REC 開始錄製。

△ 支援電腦視訊鏡頭的錄影功能。

△ 來簡單看看設定部分,錄製時支援滑鼠的鼠標,可以自己設定喜愛的顏色,以及點擊時的效果。

△ 錄製影片時的快捷鍵可以稍微記一下,操作時可以更順手唷!Alt +1 為開始與暫停、Alt + 2 為結束錄影、Alt + 3 顯示軟體視窗、Alt +4 顯示與關閉視訊視窗。

△ 錄製影片時有可以加入浮水印文字或是圖片,能夠內建這功能就可以少一次後製的工作。

△ 支援排程錄影的功能,若是無法在電腦前面操作時,不妨就開起預約功能。

△ 錄製的時候有白板功能,繪畫、線條、方塊、箭頭等等實用書版工具。

△ 錄製完成後會有錄製的檔案列表,內建有簡易的裁切功能,可以重新設定影片的開始與結束點,通常錄影時會建議多留一些頭尾的時間,之後再剪掉即可。

△ 錄音功能也是具備的,畢竟這也是影音製作的一環,需要錄製旁白時就派上用場囉!

