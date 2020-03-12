影音時代來臨，就連電腦的操作教學都有人會錄製下來，這是最適合教學的方式，RecMaster 就是一款很簡單使用的螢幕錄影軟體，他可以錄製你在遊戲時的畫面，錄製全螢幕的畫面，甚至搭配上視訊鏡頭的畫面，可以搞得自己好像直播主那樣，錄影還支援到 60FPS 的流暢畫面，雖然這款介面只有英文，不過快速好上手，限時免費大家可以趁此收下唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD RECMASTER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選上方選單的 Register，將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate Now 啟動。

△ RecMaster 啟動之後，就可以看到原本FREE 的版本變成 PRO 專業版，看到 PRO 就代表啟用成功囉！主要功能有遊戲模式、全螢幕錄影、區塊錄影、視訊鏡頭與錄製電腦聲音。

△ 錄製時可以調整格式，影音格式支援 MP4、AVI 與 FLV，Frame Rate 最高支援到 60FPS，音訊來源可以選擇系統聲音或是麥克風，調整好設定之後，點選右下角的 REC 開始錄製。

△ 支援電腦視訊鏡頭的錄影功能。

△ 來簡單看看設定部分，錄製時支援滑鼠的鼠標，可以自己設定喜愛的顏色，以及點擊時的效果。

△ 錄製影片時的快捷鍵可以稍微記一下，操作時可以更順手唷！Alt +1 為開始與暫停、Alt + 2 為結束錄影、Alt + 3 顯示軟體視窗、Alt +4 顯示與關閉視訊視窗。

△ 錄製影片時有可以加入浮水印文字或是圖片，能夠內建這功能就可以少一次後製的工作。

△ 支援排程錄影的功能，若是無法在電腦前面操作時，不妨就開起預約功能。

△ 錄製的時候有白板功能，繪畫、線條、方塊、箭頭等等實用書版工具。

△ 錄製完成後會有錄製的檔案列表，內建有簡易的裁切功能，可以重新設定影片的開始與結束點，通常錄影時會建議多留一些頭尾的時間，之後再剪掉即可。

△ 錄音功能也是具備的，畢竟這也是影音製作的一環，需要錄製旁白時就派上用場囉！

免安裝版：

RecMaster 1.0.8.7z（GOOGLE下載）

RecMaster 1.0.8.7z（1DRV下載）

RecMaster 1.0.8.7z（MEDIAFIRE下載）

RecMaster 1.0.8.7z（RAPIDGATOR下載）

RecMaster 1.0.8.7z（MEGA下載）

檔案大小：40.38 MB

安裝版：

RecMaster.exe（SHAREWAREONSALE下載）

RecMaster.exe（GOOGLE下載）

RecMaster.exe（1DRV下載）

RecMaster.exe（MEDIAFIRE下載）

RecMaster.exe（RAPIDGATOR下載）

RecMaster.exe（MEGA下載）

檔案大小：48.80 MB