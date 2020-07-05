對於輕用量的使用者，偶爾才錄影一次螢幕，有沒有免安裝任何工具就能錄影螢幕的方式？今天要與大家分享的是 Shareit.video，它就是這樣一款工具，完全免安裝任何工具就能螢幕錄影，Shareit.video 也可以看成是一款線上螢幕錄影工具，只需要用瀏覽器進入 Shareit.video 首頁，就可以對瀏覽器、任何應用程式進行錄影，錄影完畢後能夠下載檔案、生成分享連結，是一款使用起來對電腦很沒有負擔的工具，也支援麥克風音源輸入，若你是非常偶爾才會錄一次螢幕的朋友，這款工具收下就對啦。

進入 Shareit.video 首頁後，完全不需要任何操作，按一下藍色按鈕就能夠開始錄影，若你有麥克風，請將上方 Microphone audio 打開。

接著就可以選擇要錄影的畫面，可以錄整個畫面，也可以錄其他 App，或是 Chrome 瀏覽器分頁。若你要將聲音錄進去的話，記得把左下角的「分享音訊」勾選起來。

可以錄製任何開啟中的 App，不限於瀏覽器本身。確定後按下分享按鈕就可以啦。

錄製完成後，回到 Shareit.video 按下紅色按鈕停止錄影。

這時候就可以看到剛剛錄的預覽畫面，點擊上面的 Download 鍵就可以下載影片囉。

下載完的影片是 webm 檔案，若你要進行後製，這個格式可能不被你的影片剪輯軟體接受，你可以試試 FormatFactory 格式工廠免安裝版 - 影音轉檔無障礙的優質軟體

若沒有要下載影片，只是要將剛剛的操作畫面分享給朋友，也可以一鍵產生分享連結，把連結貼給朋友就能看到你剛剛螢幕錄影的畫面啦。若你是偶爾才會進行螢幕錄影，這款工具非常適合你，趕快收下它吧。

Shareit.video：https://shareit.video/