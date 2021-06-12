AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

螢幕錄影並不難，透過 AceThinker Screen Grabber Pro 可以錄製電腦螢幕的畫面與聲音，更具備預約錄影功能，還內建了影音剪輯的豐富功能，簡單的螢幕截圖功能也不會少，這一款簡單實用的 AceThinker Screen Grabber Pro 目前正在進行限時免費的活動，可以取得免費一年的授權來使用，頗推薦需求螢幕錄影錄音功能的朋友們可以收下，以下來介紹取得的步驟吧！

限時免費：https://acethinker.com/giveaway

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 進入活動頁面之後點選 Get Giveaway Version 來取得活動序號。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 之後就可以取得這次的活動序號，Windows 免安裝版與 Mac 版本可以到文末下載。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 開啟軟體之後會跳出註冊視窗，點選 Enter your license。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 輸入剛剛所取得的活動序號點選 OK 繼續。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 序號輸入成功點選 OK 繼續。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 之後可以登入帳號，若是沒有帳號的話也可以新註冊帳號。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 登入帳號之後就可以看到啟用的年限有整整一年時間唷！

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ AceThinker Screen Grabber Pro 主要功能有螢幕錄影、螢幕錄音、螢幕截圖與計畫任務，螢幕錄影範圍有全螢幕、自訂區域、音訊、攝影機鏡頭與圍繞滑鼠的樂影模式（可以選擇範圍大小）。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 內建的快捷鍵 Ctrl + F7 為暫停與恢復錄影，Ctrl + F6 為停止錄影，Ctrl + Alt + E 為顯示影藏錄製螢幕工具列。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 錄製時的工具列具備白板功能，螢幕錄影的同時，也可以在螢幕上標記，對於錄製電腦教學的人來說 ，是很實用的功能。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 錄製後的檔案會在軟體畫面中以列表的方式呈現，下方有編輯與上傳雲端功能，不過上傳功能我測試都是失敗的？

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 編輯功能會額外下載編輯器的外掛，也就是 Apowersoft Video Editor 這款工具，具備豐富的影音轉檔編輯功能。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 計畫任務功能提供預約錄影的功能，若是有需要紀錄的電腦操作過程，也可以透過這款工具來達成。

AceThinker Screen Grabber Pro 螢幕錄影錄音截圖工具

△ 螢幕截圖功能選取範圍之後，還有許多白板編輯功能，很簡單就可以上手唷！

https://www.acethinker.com/desktop-recorder

Windows 免安裝版：
AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.9.7z（GOOGLE下載）
AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.9.7z（1DRV下載）
AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.9.7z（MEDIAFIRE下載）
AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.9.7z（RAPIDGATOR下載）
AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.9.7z（MEGA下載）
檔案大小：16.85 MB

Mac 版本：
AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.6.pkg（GOOGLE下載）
AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.6.pkg（1DRV下載）
AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.6.pkg（MEDIAFIRE下載）
AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.6.pkg（RAPIDGATOR下載）
AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.6.pkg（MEGA下載）
檔案大小：12.63 MB

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ㄒ - 维基百科，自由的百科全书
ㄒ是注音符號中的聲母之一，字形取自「下」的古字「丅」，發音則取國語「下」字的聲母。 《說文解字》：「丅：底也。 指事。」 「ㄒ」（ ）的官話、閩南語發音為清齦顎擦音/ ɕ /，不過單講「ㄒ」這個符號時通常會發為「ㄒㄧ」。 在漢語拼音中對應的為〔x〕，威妥瑪 ...