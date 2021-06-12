螢幕錄影並不難，透過 AceThinker Screen Grabber Pro 可以錄製電腦螢幕的畫面與聲音，更具備預約錄影功能，還內建了影音剪輯的豐富功能，簡單的螢幕截圖功能也不會少，這一款簡單實用的 AceThinker Screen Grabber Pro 目前正在進行限時免費的活動，可以取得免費一年的授權來使用，頗推薦需求螢幕錄影錄音功能的朋友們可以收下，以下來介紹取得的步驟吧！

△ 進入活動頁面之後點選 Get Giveaway Version 來取得活動序號。

△ 之後就可以取得這次的活動序號，Windows 免安裝版與 Mac 版本可以到文末下載。

△ 開啟軟體之後會跳出註冊視窗，點選 Enter your license。

△ 輸入剛剛所取得的活動序號點選 OK 繼續。

△ 序號輸入成功點選 OK 繼續。

△ 之後可以登入帳號，若是沒有帳號的話也可以新註冊帳號。

△ 登入帳號之後就可以看到啟用的年限有整整一年時間唷！

△ AceThinker Screen Grabber Pro 主要功能有螢幕錄影、螢幕錄音、螢幕截圖與計畫任務，螢幕錄影範圍有全螢幕、自訂區域、音訊、攝影機鏡頭與圍繞滑鼠的樂影模式（可以選擇範圍大小）。

△ 內建的快捷鍵 Ctrl + F7 為暫停與恢復錄影，Ctrl + F6 為停止錄影，Ctrl + Alt + E 為顯示影藏錄製螢幕工具列。

△ 錄製時的工具列具備白板功能，螢幕錄影的同時，也可以在螢幕上標記，對於錄製電腦教學的人來說 ，是很實用的功能。

△ 錄製後的檔案會在軟體畫面中以列表的方式呈現，下方有編輯與上傳雲端功能，不過上傳功能我測試都是失敗的？

△ 編輯功能會額外下載編輯器的外掛，也就是 Apowersoft Video Editor 這款工具，具備豐富的影音轉檔編輯功能。

△ 計畫任務功能提供預約錄影的功能，若是有需要紀錄的電腦操作過程，也可以透過這款工具來達成。

△ 螢幕截圖功能選取範圍之後，還有許多白板編輯功能，很簡單就可以上手唷！

https://www.acethinker.com/desktop-recorder

Windows 免安裝版：

AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.9.7z（GOOGLE下載）

AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.9.7z（1DRV下載）

AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.9.7z（MEDIAFIRE下載）

AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.9.7z（RAPIDGATOR下載）

AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.9.7z（MEGA下載）

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Mac 版本：

AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.6.pkg（GOOGLE下載）

AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.6.pkg（1DRV下載）

AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.6.pkg（MEDIAFIRE下載）

AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.6.pkg（RAPIDGATOR下載）

AceThinker Screen Grabber Pro 1.3.6.pkg（MEGA下載）

檔案大小：12.63 MB