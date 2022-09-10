這一兩年來隨著疫情的影響，很多人都變成在家工作與上課，因此就會常常需要進行線上會議與線上課程。面對這種居家辦公的情況，小編今天想跟大家分享一個很不錯的工具 Apeaksoft Screen Recorder 螢幕錄影軟體，它可以用來錄製各種螢幕和音訊，並隨時捕捉螢幕上的內容，隨時錄製 Zoom 會議或是錄製 FaceTime 通話都沒問題，如此一來就不用害怕會錯過重要的會議或課程內容啦，同時還支援 Windows 及 Mac 雙系統，趕快來跟著小編看看有哪些功能吧。

Apeaksoft Screen Recorder 軟體有分免費試用版與註冊版，大家可以先使用試用版，確定符合自己需求後再進行購買。不過我覺得他的操作介面十分簡單與直觀，而且官網也有詳細的使用教學，所以直接購買也是很 OK 的選擇。

首先先到文章後方點擊連結進行下載，安裝後打開軟體就可以直接依照自己要錄製的影片需求，像是視頻錄製、音頻錄製、遊戲錄製、錄窗口等...確定後按下開始錄製，就可以進行螢幕錄製。看看這操作介面是不是真的很簡單~

下面想跟大家分享 Apeaksoft Screen Recorde 幾個我覺得實用且比其他螢幕錄製軟體還要好用的功能 :

自定義錄製區域

有不少錄屏軟體只能錄全螢幕，但 Apeaksoft Screen Recorde 在選擇錄製影片或螢幕畫面時， 完全可以根據自己的需要去設定全螢幕或自定義螢幕尺寸，只錄自己需要的大小，這樣就不用擔心錄製的影片容量會太大啦！

音訊選擇設定

Apeaksoft Screen Recorde 在音訊上可以自由的選擇要錄製系統音訊或麥克風音訊，並可以針對不同的選擇去分配聲音大小喔！

錄製和預覽

可以使用點擊或是快捷鍵操作影片錄製，另外還可以預覽錄製的影片並將其另存為所需格式。預覽的功能真的是很實用畢竟影片導出常常都要花很多時間，若可以確認影片內容後輸出，就可以不用浪費太多時間啦！

鼠標變化設定

可以根據自己的需求去設定錄製滑鼠的狀態，這個功能在課堂或文章類的螢幕錄製真的很實用，才不會讓人在看影片的時候，不知道重點在哪裡！

設定預定任務

沒想到螢幕錄製居然也可以透過設定，去執行自動定期錄製，並且還可以設定影片和音訊的長度，這功能對於需要錄製線上課程的同學就超方便的，這樣就不用害怕自己會漏掉某一堂課的錄製啦！

看完上面對 Apeaksoft screen recorde 的介紹若是覺得心動的話，可以到下方的傳送門購買軟體，目前官網最便宜有將近 8 折的優惠活動喔。

https://www.apeaksoft.com/zh-TW/screen-recorder/

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Apeaksoft Screen Recorder